Еврокомиссия хочет лишить жителей Латвии возможности пить конопляный чай

Европарламент, создавая новый список продуктов питания, хочет включить конопляный чай в так называемый строгий список. Это угрожает свободному распространению характерного для Латвии продукта - конопляного чая.

В растениях конопли используется все - стебли - для волокна, семена - для масла, а листья многие годы в Латвии используют для конопляного чая.

Улдис Щауерс один из крупнейших производителей конопли в Латвии. Его предприятие торгует семенами, конопляным маслом и чаем из листьев конопли.

"Его потребление растет, и я думаю, что вырастет еще больше", - указал Улдис Шауерс, отметив, что хорошие качества конопли оценивает все больше людей. Однако новый продуктовый список ЕК угрожает предпринимательской деятельности производителей конопли. В попытках ограничить производство наркотической конопли Еврокомиссия решила ограничить все части растения конопли, которые не использовались традиционно с древних времен.

Именно листья и соцветия конопли по мнению специалистов Еврокомиссии нужно включить в новый список продуктов, так как и листья и цветы содержат больше всего одурманивающих веществ. Это означает, что использование конопляных листьев и соцветий будет подчинено особому контролю.

"В создающихся актах Европы планируется постановить, что можно использовать ее только для семян и волокон. Чаи не оговорены, но я думаю получится доказать, что чай - традиционный и старый продукт", - сказал Шауерс.

Он добавил, что, подчинив листья и соцветия конопли особому контролю, который предусматривает и приобретение лицензии, больше всего пострадают маленькие производители, у которых реализация чая составляет значительную часть доходов.

"Коноплю в Латвии выращивали уже сотни лет, и конопляные листья и соцветия используют в чае для улучшения здоровья", председатель правления Ассоциации латвийских производителей индустриальной конопли Гунтис Вилнитис указал, что они уже направили письма ответственным структурам в Латвии и Еврокомиссии, где описана история конопли в Латвии и нынешняя ситуация. Производители конопли в Латвии хотят получить поддержку латвийских чиновников, которые могли бы их поддержать.

"Мы хотим нормального сотрудничества, когда со стороны государства есть поддержка и предпринимательской деятельности. Это хороший бизнес, и мы не хотим, чтобы крестьянин остался в стороне. Мы за то, чтобы латвийский крестьянин могу участвовать в этом бизнесе," - указал Вилнитис.