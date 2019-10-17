Чт, 17.10.2019
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На повторное рассмотрение суда передано дело о переплате налогов одновременно в двух странах

Монеты евро. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Департамент административных дел Верховного суда (ВС) отменил решение Административного окружного суда в деле о возмещении переплаты  подоходного налога с населения и обязательных взносов за государственное социальное страхование. Дело передано Административному окружному суду для повторного рассмотрения.  Об этом сообщила представитель правового учреждения Байба Катая.

Заявитель дела обратился в ответственные инстанции, попросив возместить переплату подоходного налога и взносов соцстрахования, которая образовалась по причине того, что работодатель ошибочно заплатил налоги за работника налоговым администрациям и в Норвегии, и в Латвии.

В просьбе заявителю было отказано, учитывая обновленный отчет работодателя о взносах соцстрахования и подоходном налоге.  Административный окружной суд также отклонил иск о возмещении переплаты.

В решении суда указано, что в законах "О подоходном налоге с населения" и "О государственном социальном страховании" есть положение, которое устанавливает возмещение переплаты налога и обязательных выплат, применимо также в ситуациях, когда у работника нет дохода облагаемого налогом в Латвии, но в латвийский бюджет  были необоснованно уплачены налоги с зарплаты, которая получена в Норвегии.

В этом случае налог, уплачиваемый работодателем, вычитается из заработной платы или дохода, полученного работником. В видении ВС, суду нужно было учитывать не только содержание доклада работодателя, но и обстоятельства, по причине которых вообще были поданы уточнения в докладе работодателя.

Однако указанные работодателем отчеты не могут изменить тот факт, что он удерживал подоходный налог с населения и взносы государственного социального страхования из заработной платы заявителя и вносил их в госбюджет.

ВС также указал, что окружной суд допустил ошибки в оценке фактических обстоятельств и применении правовых норм.

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