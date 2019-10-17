Чт, 17.10.2019
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"Есть пенсионеры с пенсией в размере нескольких тысяч евро": повысят ли им подоходный налог?

Рамона Петравича

ФОТО: Valsts kanceleja

Министр благосостояния Рамона Петравича допускает, что вопрос о значительно более высоком подоходном налоге для больших пенсий может быть рассмотрен в будущем. Об этом пишет Neatkariga.

"У нас есть пенсионеры, которые получают пенсии в размере нескольких тысяч евро, но платят такой же налог, как пенсионеры с пенсией в 300 евро", - отметила министр благосостояния.

Пенсии и налоги - словно горячая картошка для политиков, которые предпочли бы их не обсуждать, особенно если речь идет о повышении необлагаемого минимума для пенсий, поскольку сейчас все пенсионеры с пенсией свыше 270 евро платят подоходный налог.

В свою очередь применение повышенного подоходного налога к сверхбольшим пенсиям может привести к обращениям в Конституционный суд, поскольку пенсионеры имеют право защищать свои доходы, которые образовались также благодаря индивидуальным социальным взносам.

Данные Министерства благосостояния гласят, что подавляющее большинство - 47% - всех пенсионеров в Латвии получают пенсии в размере от 250 до 350 евро. Почти пятая часть пожилых людей получает пенсии до 250 евро. В свою очередь 10% пожилых людей получают пенсии от 500 до 1000 евро, около 2% пенсионеров получают пенсию в размере более 1000 евро, а пенсию более 1500 евро получают 2493 человека. 

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