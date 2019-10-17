"Есть пенсионеры с пенсией в размере нескольких тысяч евро": повысят ли им подоходный налог?

"У нас есть пенсионеры, которые получают пенсии в размере нескольких тысяч евро, но платят такой же налог, как пенсионеры с пенсией в 300 евро", - отметила министр благосостояния.

Пенсии и налоги - словно горячая картошка для политиков, которые предпочли бы их не обсуждать, особенно если речь идет о повышении необлагаемого минимума для пенсий, поскольку сейчас все пенсионеры с пенсией свыше 270 евро платят подоходный налог.

В свою очередь применение повышенного подоходного налога к сверхбольшим пенсиям может привести к обращениям в Конституционный суд, поскольку пенсионеры имеют право защищать свои доходы, которые образовались также благодаря индивидуальным социальным взносам.