Жителей Кенгарагса перепугал выстрел в квартире. К делу подключили даже спецотряд

В среду, 16 октября, в центре внимания жителей Кенгарагса оказалась многоэтажка по адресу улица Маскавас, 260. Жительница в одной из соседских квартир услышала подозрительные крики, а затем звук, похожий на выстрел, сообщает передача Degpunktā.
Жительница поняла, что ситуация может быть угрожающей для всех окружающих, поэтому решила сообщить об услышанном ответственным службам.
"Выстрел в квартире, никто не понял, откуда и что это было. Все выбежали, все были в шоке. Вызвали полицию, приехали три машины, спецотряд, после этого пожарные с лестницей", - рассказал передаче местный житель Владимир.
На пятом этаже дома стражи порядка наткнулись на закрытые двери, на звонки и стук никто не отвечал. Принимая во внимание серьезность происшествия и оценив риски безопасности и для самих полицейских, сотрудники батальона спецзадач решили проникнуть в квартиру через балкон, поэтому к делу привлекли пожарных, сообщает передача.
К счастью, ситуация разрешилась без кровопролития.
Проникнув в помещение, полицейские в одной из комнат нашли мужчину, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. Рядом с ним был найден пистолет, из которого, судя по всему, и был совершен выстрел.
По неофициальной версии, среди жильцов произошел бытовой конфликт, и один из вовлеченных в него мужчин решил напугать оппонента шумом и произвел выстрел в потолок из газового пистолета, что привело к панике в соседних квартирах. Как сообщает Degpunktā, за сделанное стражи порядка выписали мужчине протокол административного нарушения.
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