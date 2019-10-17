Жителей Кенгарагса перепугал выстрел в квартире. К делу подключили даже спецотряд

Жительница поняла, что ситуация может быть угрожающей для всех окружающих, поэтому решила сообщить об услышанном ответственным службам.

"Выстрел в квартире, никто не понял, откуда и что это было. Все выбежали, все были в шоке. Вызвали полицию, приехали три машины, спецотряд, после этого пожарные с лестницей", - рассказал передаче местный житель Владимир.

На пятом этаже дома стражи порядка наткнулись на закрытые двери, на звонки и стук никто не отвечал. Принимая во внимание серьезность происшествия и оценив риски безопасности и для самих полицейских, сотрудники батальона спецзадач решили проникнуть в квартиру через балкон, поэтому к делу привлекли пожарных, сообщает передача.

К счастью, ситуация разрешилась без кровопролития.

Проникнув в помещение, полицейские в одной из комнат нашли мужчину, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. Рядом с ним был найден пистолет, из которого, судя по всему, и был совершен выстрел.

По неофициальной версии, среди жильцов произошел бытовой конфликт, и один из вовлеченных в него мужчин решил напугать оппонента шумом и произвел выстрел в потолок из газового пистолета, что привело к панике в соседних квартирах. Как сообщает Degpunktā, за сделанное стражи порядка выписали мужчине протокол административного нарушения.