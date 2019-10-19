Сб, 19.10.2019
Крича и плача, я пытался встать. Не вышло. Какой-то мужчина вызвал "Скорую". Приехали медики. Врача при виде меня вырвало. Некоторое время они думали, как положить меня на носилки, потому что ноги, за которые меня, возможно, можно было бы поднять, превратились в кровавую кашу. Александр Ронис, посол кампании Latvijas Dzelzceļš "Услышь, увидь, живи"

Домбровскис: Латвии не грозит такой кризис, как десять лет назад

1

Валдис Домбровскис.

ФОТО: Reuters/ScanPix

В настоящее время миру, в том числе Латвии, не грозит такой кризис, как десять лет назад, кроме того, сегодня речь идет только о замедлении развития экономики, а не о кризисе, сказал агентству LETA вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис. 

Он сообщил, что на состоявшемся на этой неделе в США заседании Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка много говорилось о замедлении глобальной экономики и царящей неопределенности. 

"Экономика циклична, а сейчас был исторически один из самых долгих периодов ее роста. В настоящее время ясно, что этот период роста достиг своего максимума, поэтому экономика закономерно начала торможение. Поэтому на заседании МВФ и Всемирного банка говорилось и о том, какая экономическая политика нужна, чтобы смягчить последствия замедления", - сказал Домбровскис. 

Он отметил, что обсуждались стимулирующая денежно-кредитная политика и фискальные возможности стран влиять на экономику.

"В Европе не все страны использовали годы роста, чтобы уменьшить свои долги, поэтому в этих странах фискальные возможности минимальны. Однако есть страны и с бюджетным профицитом, которые имеют возможности использовать средства для инвестиций", - заявил вице-президент Еврокомиссии. 

На вопрос, не может ли глобальное экономическое замедление перерасти в кризис, как десять лет назад, Домбровскис ответил, что в настоящее время речь идет только о торможении.

"Рост мировой экономики по-прежнему прогнозируется в размере около 3%, а, к примеру, замедление экономики Китая означает около 6% роста в год", - пояснил он. 

"Речи о кризисе не идет, потому что не наблюдается перегрева экономики, а финансовый сектор сегодня гораздо более стабилен, чем десять лет назад. В настоящее время не видны такие тенденции в экономике, как десять лет назад", - подчеркнул вице-президент Еврокомиссии. 

Латвийская экономика сегодня тоже более сбалансирована - не наблюдается большой инфляции и дефицита текущего счета.

"Поэтому речь идет только о замедлении экономики, а не о кризисе", - добавил Домбровскис.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ