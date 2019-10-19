Домбровскис: Латвии не грозит такой кризис, как десять лет назад

Он сообщил, что на состоявшемся на этой неделе в США заседании Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка много говорилось о замедлении глобальной экономики и царящей неопределенности.

"Экономика циклична, а сейчас был исторически один из самых долгих периодов ее роста. В настоящее время ясно, что этот период роста достиг своего максимума, поэтому экономика закономерно начала торможение. Поэтому на заседании МВФ и Всемирного банка говорилось и о том, какая экономическая политика нужна, чтобы смягчить последствия замедления", - сказал Домбровскис.

Он отметил, что обсуждались стимулирующая денежно-кредитная политика и фискальные возможности стран влиять на экономику.

"В Европе не все страны использовали годы роста, чтобы уменьшить свои долги, поэтому в этих странах фискальные возможности минимальны. Однако есть страны и с бюджетным профицитом, которые имеют возможности использовать средства для инвестиций", - заявил вице-президент Еврокомиссии.

На вопрос, не может ли глобальное экономическое замедление перерасти в кризис, как десять лет назад, Домбровскис ответил, что в настоящее время речь идет только о торможении.

"Рост мировой экономики по-прежнему прогнозируется в размере около 3%, а, к примеру, замедление экономики Китая означает около 6% роста в год", - пояснил он.

"Речи о кризисе не идет, потому что не наблюдается перегрева экономики, а финансовый сектор сегодня гораздо более стабилен, чем десять лет назад. В настоящее время не видны такие тенденции в экономике, как десять лет назад", - подчеркнул вице-президент Еврокомиссии.

Латвийская экономика сегодня тоже более сбалансирована - не наблюдается большой инфляции и дефицита текущего счета.