Вкладчики PNB Banka могут потерять 200 млн евро

Администратор неплатежеспособности Виго Крастиньш в банке работает уже месяц и первые выводы о финансах банка не блестящие - скорее всего, часть вкладчиков свои деньги потеряет. Суммы измеряются в миллионах и они могут достигнуть даже 200 млн евро.

Основание для беспокойства создает оценка Центробанка Европы (ЕЦБ) о ценности активов - сумме, за которую их сегодня можно было бы быстро реализовать. Оценка ЕЦБ сильно отличается от около 550 млн евро, о которых говорило руководство банка. Не зря акционеров просили вложить 146 млн евро, чтобы покрыть все кредитные требования.

"Самыми проблематичными являются именно зарубежные активы и кредиты. Главная проблема заключается в том, что обеспечение кредитов переоценено и недостаточно", - пояснил Крастиньш.

В качестве примера он упомянул ситуацию, в которой актив оценивается как как бизнес-актив, что уже создает поток денег, однако в определенный момент, кредитное обеспечение не развито на такой стадии, чтобы генерировать деньги. На вопрос о том, может ли "дырка" составлять 100 или 200 млн евро, администратор заявил, что не исключает такую возможность.

Самым большим кредитором PNB Banka с приблизительно 279 млн евро является Фонд гарантии вкладов, из чьих средств выплачиваются гарантированные вклады. Требования крупных вкладчиков составляют около 140 млн евро. Среди вкладчиков есть и самоуправления.

Баланс банка отражен в ценности активов, в их числе есть гостиницы и коммерческая собственность в России, однако это не означает, что и цена сделки и возмещенная сумма будут соответствующими. Они могут быть и выше, и ниже, хотя обычно процессы по неплатежеспособности приводят к быстрой реализации активов, то есть к низким ценам, указал Крастиньш.