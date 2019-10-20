В зоопарке открылась "Африканская саванна" с антилопами, зебрами и геладами

В пятницу, 18 октября, в Рижском национальном зоологическом парке состоялось торжественное открытие новой экспозиции "Африканская саванна", представляющей единый комплекс вольеров, в которых можно увидеть антилоп трех пород, зебр и новых обитателей зоопарка - гелад, сообщили порталу TVNET в Рижской думе.
Новая экспозиция занимает почти десятую часть территории Рижского зоопарка (1,7 га), и уже весной ее объединят в единый комплекс "Африканская саванна" с построенным в 2007 году Домом жирафов и прогулочной площадкой.
В вольерах будут находиться зебры, жирафы, антилопы нескольких пород. Для обезьянок и маленьких антилоп – дикдиков – сделаны отдельные вольеры.
Сложный комплекс вольеров и загонов спроектировала компания Re-Arta, а строительные работы по заказу Департамента городского развития Рижской думы в течение двух лет вело полное товарищество BBA un Tilts. Общая стоимость строительных работ составила примерно 3,1 млн евро. Часть этой суммы (400 тыс. евро) вложило Латвийское государство, а оставшиеся средства – Рижское самоуправление.
Сейчас в "Африканской саванне" можно увидеть четырех самых больших в мире антилоп, а также трех импал. Ранее этих животных в Рижском зоопарке не было. Пока еще в отдельном вольере живет семья зебр Чапмана, в которой в этом году в зоопарке родился детеныш.
Самыми необычными обитателями Рижского зоопарка стали пять гелад, которые будут ждать посетителей во внутренней и хорошо просматриваемой экспозиции, а "Остров обезьян" начнут осваивать весной, когда погодные условия будут более благоприятными.
В свою очередь самых маленьких обитателей "Африканской саванны", самых маленьких в мире антилоп – дикдиков Кирка – можно увидеть в зоопарке уже более месяца.