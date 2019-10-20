В зоопарке открылась "Африканская саванна" с антилопами, зебрами и геладами

Сейчас в "Африканской саванне" можно увидеть четырех самых больших в мире антилоп, а также трех импал. Ранее этих животных в Рижском зоопарке не было. Пока еще в отдельном вольере живет семья зебр Чапмана, в которой в этом году в зоопарке родился детеныш.