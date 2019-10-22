Связанная со Шкеле и Шлесерсом компания снова не получила разрешения на перевозки через Литву

Литовская компания железнодорожных услуг LGC Cargo, косвенно связанная через крупнейшего акционера - латвийскую Baltic Transit Service - с известными бывшими латвийскими политиками Айнаром Шлесерсом и Андрисом Шкеле и Российскими железными дорогами (РЖД), которая в прошлом году не получила права возить грузы через Литву, не получила такое разрешение и в этом году.
Замдиректора Литовской администрации по транспортной безопасности Юстас Рашомавичюс сообщил BNS, что мощности на период 2019-2020 были выделены предприятию только на непереполненных линиях, а там, где могли бы быть признаки транзита, мощности предоставлены не были.
Предприятие просило разрешения возить грузы по всей железнодорожной сети Литвы, а также через все пересечения границы - с Беларусью, Латвией и Калининградской областью.
Представители LGC Cargo не отрицают, что грузоперевозки осуществлялись бы из России или Казахстана через Латвию, Литву и Калининградскую область в Польшу. Однако, по их словам, это не был бы транзит.
Как и в прошлом году, предприятие получило разрешение возить грузы из Латвии до Бугяняй, где действует нефтеперерабатывающий завод Orlen Lietuva, из Вильнюса в Каунас и по некоторым другим внутренним маршрутам. Однако, по словам Ю. Рашомавичюса, оно не пользовалось этими мощностями, в результате чего государство не получает доходы.
По словам Ю. Рашомавичюса, просившая разрешения на провоз грузов из Беларуси в Клайпедский порт компания Gargzdu gelezinkelis, контролируемая предпринимателем Игорем Удовицким и предоставляющая услуги маневрирования в Клайпедском порту, не получила никаких мощностей, так как эти линии переполнены.
Он сказал, что, в соответствии с литовским законодательством, перевозить грузы и пассажиров транзитом – то есть из третьих стран в третьи страны, может только государственное предприятие Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги).
Все запрошенные разрешения в этом году получили дочерние предприятия Lietuvos gelezinkeliai – LG Cargo и LG keleiviams.
И. Удовицкий контролирует клайпедскую погрузочную компанию Biriu kroviniu terminalas (BKT, Терминал насыпных грузов), которая грузит белорусские удобрения в Клайпедском порту. Предпринимателю принадлежит 70% акций компании, остальные акции принадлежат белорусскому производителю удобрений "Беларуськалий" – продукция этой компании дает почти все погрузки терминала.
Компания LGC Cargo в этом году обжаловала Литву в Еврокомиссии (ЕК). Председатель наблюдательного совета LGC Cargo, один из акционеров Рижского торгового порта, бывший министр транспорта Айнарс Шлесерс весной в Вильнюсе сказал, что предприятие хочет возить грузы в Литве, однако ему чинятся искусственные препоны.