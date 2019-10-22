Видео: Пьяный водитель устроил гонки по Саркандаугаве

Поняв, что водитель явно решил избежать встречи с полицией, инспекторы проинформировали о происходящем офис оперативного управления и к преследованию беглеца привлекли еще несколько экипажей полиции.

Автомобиль несся по улицам Саркандаугавы, многократно меняя направление и продолжая игнорировать призывы остановиться. Кроме того, во время поворота с улицы Твайка на улицу Лимбажу Renault вызвал столкновение со второй полицейской машиной. В счастью, повреждения не были настолько сильны, чтобы нельзя было продолжить преследование.

Продолжая побег, водитель легковушки выехал на улицу Саркандаугавас, где столкнулся с автомобилем Opel, после чего врезался в ограничительные барьеры, повредив переднюю часть автомобиля. Однако и эти обстоятельства не стали препятствием для дальнейшего бегства.

Впрочем, в этот раз попытка оказалась неудачной, так как уже через минуту Renault оказалась в окружении полицейских машин, а водитель - носом в грязи.