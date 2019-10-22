Видео: Пьяный водитель устроил гонки по Саркандаугаве

Незадолго до семи часов вечера сотрудники зиемельского управления муниципальной полиции Риги на улице Слиежу заметили легковой автомобиль Renault, водитель которого, по их информации, мог находиться в состоянии опьянения. Стражи порядка констатировали, что водитель находится в своей машине с заведенным двигателем. В момент, когда полицейские развернули свой автомобиль, чтобы подъехать к Renault и начать разговор, транспортное средство начало движение. Все обернулось значительными беспорядками на улицах Саркандаугавы.
Поняв, что водитель явно решил избежать встречи с полицией, инспекторы проинформировали о происходящем офис оперативного управления и к преследованию беглеца привлекли еще несколько экипажей полиции.
Автомобиль несся по улицам Саркандаугавы, многократно меняя направление и продолжая игнорировать призывы остановиться. Кроме того, во время поворота с улицы Твайка на улицу Лимбажу Renault вызвал столкновение со второй полицейской машиной. В счастью, повреждения не были настолько сильны, чтобы нельзя было продолжить преследование.
Продолжая побег, водитель легковушки выехал на улицу Саркандаугавас, где столкнулся с автомобилем Opel, после чего врезался в ограничительные барьеры, повредив переднюю часть автомобиля. Однако и эти обстоятельства не стали препятствием для дальнейшего бегства.
Впрочем, в этот раз попытка оказалась неудачной, так как уже через минуту Renault оказалась в окружении полицейских машин, а водитель - носом в грязи.
Выяснилось, что водитель находился в состоянии значительного алкогольного опьянения, а проверка данных показала, что ему вообще запрещено садиться за руль. На место события прибыли и свидетели, которые рассказали как о разбитом Opel, так и о том, что их самих чуть не сбили. Если к этому комплекту добавить еще несколько аварий и разбитую полицейскую машину, становится ясно, что нарушитель последствия этой поездки будет ощущать еще долго.