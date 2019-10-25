Павел Глоба назвал 4 знака Зодиака, мечты которых сбудутся в 2020 году

Овен

По словам астролога, Овны встретят 2020 год на подъеме. У них сразу появится мотив для активных действий. Однако для того, чтобы представителей этого знака Зодиака не занесло в дебри, Павел Глоба советует им найти наставника, который сможет направлять их энергию в правильное русло.

Предстоящий год для Овнов, по прогнозу астролога, - лучшее время для воплощения в жизнь любых желаний, будь то переход на другую работу, смена места жительства, счастье в личной жизни или что-то еще.

Только один совет: не стоит заниматься решением чужих проблем, но это не касается близких - им как раз необходимо уделять время.

Близнецы

Близнецам Павел Глоба обещает легкий год. Первую половину 2020-го астролог рекомендует заниматься собственными амбициями и планами. Летом, по его прогнозу, представителей данного знака ждет важное событие - свадьба, рождение ребенка, переезд или выгодное предложение.

Как уверяет астролог, Близнецы в будущем году будут жить в романтичном настрое и легко добиваться желаемых результатов.

Скорпион

Скорпионы, по утверждению Павла Глобы, в следующем году добьются успехов благодаря вложению своих ресурсов в то дело, за которое они радеют. Потраченное время и энергия дадут результат - они получат потрясающий проект, который будет радовать их долгие годы.

Астролог советует Скорпионам не останавливаться и быть всегда в движении - тогда 2020 год принесет им потрясающие плоды.

Рыбы

Рыбам в 2020 году будет комфортно, благодаря чему они, по мнению Павла Глобы, будут легко справляться с любыми трудностями. Такое невероятное везение, вызванное душевным комфортом, приведет в недоумение окружающих и создаст Рыбам репутацию баловней судьбы, поэтому