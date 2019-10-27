Nekā personīga: члены "Согласия" участвовали в спортивных играх, организованных Госдумой России

На прошлой неделе в Москве прошли Международные парламентские игры. С помощью шахмат, минифутбола, настольного тенниса, бильярда и бадминтона организаторы Думы России хотели укрепить отношения с депутатами других стран. На них отправились и несколько членов партии "Согласие". Об этом сообщает программа TV3 Nekā personīga.
Неделю назад с 18 по 20 октября несколько членов "Согласия" прибывали в Москве, где проходили 10-ые Международные парламентские спортивные игры. Участвовали 13 стран, и в основном те, где в политических кругах есть дружественные к России партии. Беларусь, Хорватия, Киргизия, Монголия, Словакия, Испания, Чехия, Румыния, Казхстан, Германия, Франция, Литва, а также Латвия.
Почти 100 политиков-спортсменов, 3 дня и 6 дисциплин.
Спортивные игры организовала Госдума России. Первый заместитель Председателя Государственной думы России Александр Жуков ("Единая Россия") сказал, что идея игр - обеспечить возможность "контактировать с представителями парламентов разных стран, установить хорошие отношения, в дружественной и неформальной обстановке без галстуков установить контакты и обсудить болезненные вопросы".
В Москву также отправился депутат Сейма Виталий Орлов и его коллега Эдгар Куцин, ответственный когда-то в Даугавпилсе за спорт и работу с молодежью. Воодушевленность Куцина по поводу мероприятия описало издание "Парламентская газета": "Здорово, что есть такие игры и что мы через спорт можем показать всему миру, что есть такие сферы, где мы, политики, можем договариваться, можем дружить".
Согласно словам Куцина, он был первый раз на подобном мероприятии, а позвал его туда коллега Виталий Орлов. Он также отметил, что на мероприятии они были, чтобы просто обсудить некоторые вопросы. "Это был именно спортивный вопрос. Не политический. Там не было политического", - отметил Куцин.
Депутат Сейма Виталий Орлов ("Согласие") поначалу не хотел общаться с журналистами, однако позже сказал, что отправился на мероприятие в качестве частного лица. На вопрос о том, что мероприятие называется Международные парламентские игры, депутат ответил, что всё равно ездил как частное лицо.
На вопрос журналистов, что какие вопросы он там решал, он ответил: "лично я ничего. Я поиграл в шахматы и настольный теннис. И всё". Он также ответил журналистам, что ездил на свои личные средства.
Как отмечает программа, на спортивные игры отправились и такие члены "Согласия", которые либо больше не работают в Сейме, либо которые там никогда и не работали. Например, Михаил Землинскис, который в 13-й созыв Сейма не был избран. Или же пловец из Лиепаи Роман Милославский, который в 12-м созыве Сейма ни разу не вышел к трибуне, в 13-е выборы он баллотировался, однако не попал туда.
В распоряжении программы была фотография, на которой видно, что в первом ряду, рядом с организаторами мероприятия стоит Андрис Морозов, который проработал в прошлом созыве полтора года. Также Николай Сокол, который никогда не был депутатом Сейма, только помощником депутата Виталия Орлова. Однако он пять лет назад в качестве депутата думы Айзкрауле отправил председателю Госдумы России Сергею Нарышкину письмо с просьбой помочь ветеранам войны, которым приходится трудно в Латвии.
На вопрос журналистов - в качестве кого Сокол отправился на игры, тот ответил "к друзьям". Он также отметил, что "не считает, что случилось или случится что-то плохое, если мы будем дружить".
"Это наша соседняя страна и с ними нужно поддерживать политические, не только экономические отношения. В Европарламенте идёт разговор о том, как нам нужно менять диалог с Россией. Там серьёзно может поменяться политическое положение. И не исключение, что с ними нужно поддерживать отношения. Дружественные отношения", - сказал член правления "Согласия" Андрис Морозов.
На вопрос, почему он на фотографии стоял рядом с организаторами мероприятия, он ответил, что "никто специально не расставлял людей по рядам, так просто получилось".
Один из организаторов спортивных игр депутат Госдумы России Михаил Дегтярёв, является членом партии Владимира Жириновского. Дегтярёв является председателем комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи. Два года назад российские СМИ сообщали, что помощник Дегтярёва погиб при загадочных обстоятельствах в Сирии. Сам же Дегтярёв, в свою очередь, в 2014 году был включен в "чёрный список" ЕС.
Эдгар Куцын на вопрос, правильно ли то, что "Согласие" остановило договор с "Единой Россией", ответил, что ему "трудно сказать". По его словам, возможно, это было просто решение руководства.
Однако, председатель "Согласия" и депутат Сейма Янис Урбанович не знал, что его коллеги посещали данное мероприятие, однако он "ничуть не удивлён, что они там были".