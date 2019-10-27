Nekā personīga: члены "Согласия" участвовали в спортивных играх, организованных Госдумой России

Неделю назад с 18 по 20 октября несколько членов "Согласия" прибывали в Москве, где проходили 10-ые Международные парламентские спортивные игры. Участвовали 13 стран, и в основном те, где в политических кругах есть дружественные к России партии. Беларусь, Хорватия, Киргизия, Монголия, Словакия, Испания, Чехия, Румыния, Казхстан, Германия, Франция, Литва, а также Латвия.

Почти 100 политиков-спортсменов, 3 дня и 6 дисциплин.

Спортивные игры организовала Госдума России. Первый заместитель Председателя Государственной думы России Александр Жуков ("Единая Россия") сказал, что идея игр - обеспечить возможность "контактировать с представителями парламентов разных стран, установить хорошие отношения, в дружественной и неформальной обстановке без галстуков установить контакты и обсудить болезненные вопросы".

В Москву также отправился депутат Сейма Виталий Орлов и его коллега Эдгар Куцин, ответственный когда-то в Даугавпилсе за спорт и работу с молодежью. Воодушевленность Куцина по поводу мероприятия описало издание "Парламентская газета": "Здорово, что есть такие игры и что мы через спорт можем показать всему миру, что есть такие сферы, где мы, политики, можем договариваться, можем дружить".

Согласно словам Куцина, он был первый раз на подобном мероприятии, а позвал его туда коллега Виталий Орлов. Он также отметил, что на мероприятии они были, чтобы просто обсудить некоторые вопросы. "Это был именно спортивный вопрос. Не политический. Там не было политического", - отметил Куцин.

Депутат Сейма Виталий Орлов ("Согласие") поначалу не хотел общаться с журналистами, однако позже сказал, что отправился на мероприятие в качестве частного лица. На вопрос о том, что мероприятие называется Международные парламентские игры, депутат ответил, что всё равно ездил как частное лицо.

На вопрос журналистов, что какие вопросы он там решал, он ответил: "лично я ничего. Я поиграл в шахматы и настольный теннис. И всё". Он также ответил журналистам, что ездил на свои личные средства.

Как отмечает программа, на спортивные игры отправились и такие члены "Согласия", которые либо больше не работают в Сейме, либо которые там никогда и не работали. Например, Михаил Землинскис, который в 13-й созыв Сейма не был избран. Или же пловец из Лиепаи Роман Милославский, который в 12-м созыве Сейма ни разу не вышел к трибуне, в 13-е выборы он баллотировался, однако не попал туда.