Возможно, схему Минздрава по закупке компьютерных программ реализовали и другие

Однако есть сфера, которые ежегодно получает от госучреждений десятки миллионов евро, полностью обходя неполноценное регулирование закупок, имеющееся сейчас. Nekā personīga уже сообщала о подозрительных закупках компьютерных программ в Министерстве здравоохранения. Сейчас возможные нарушения найдены и в Министерстве внутренних дел.

Организовывать процедуру закупки каждый раз, когда госучреждению нужно компьютерную программу, - лишняя растрата ресурсов. Поэтому так же как ручки и туалетную бумагу, и Microsoft Word или Tildes birojs госучреждения без лишней бюрократии покупают в системе электронных закупок. Это интернет-магазин госучреждений, который содержит Госагентство регионального развития.

В последние госды отдел компьютерных программ этого супермаркета для чиновников взорвался. В прошлом году из всех закупок на 90 миллионов евро 35 миллионов учреждения заплатили за программы и консультации компьютерных специалистов. Такой экономический рывок позволил местным предприятиям зарегистрировать в системе электронных закупок десятки якобы созданных самими программ. Две из этих программ попали в поле зрения полиции.

В начале этого года правительство решило отменить запланированное разделение жителей Латвии на две корзины услуг здравоохранения. Предусмотренные для этого системы и программы стали ненужными. Минздрав привлек аудиторов, чтобы они оценили, как еще их можно использовать. Программы Owitech и GrayWolf найти не удалось. Аудиторы считают их фиктивными.

И других госучреждениях под этими же названиями закуплены совершенно разные продукты и слуги - начиная со строительства новой системы до охраны кибербезопасности. Появляются подозрения в схеме по обходу процедуры закупок.

Этой осенью Госполиция начала уголовный процесс по факту, возможно, приобретения несуществующих компьютерных программ в Минздраве. Стоимость подозрительной сделки составляла один миллион евро. Ту же самую программу купило МВД, которое сейчас открыло возможны нарушения в закупки. Их проверит Госполиция и Бюро внутренней безопасности.

Информационный центр МВД за лицензии и введение программы Owitech в этом году и в прошлом всего заплатил почти 200 000 евро. Когда Минздрав сообщил о расследовании по факту закупки Owitech, служебную проверку начали и в информационном центре МВД. Там программы нашли, но условия закупки в электронной информационной системе привели к подозрениям.

700 000 евро на те же самые программы в прошлом году потратила судебная администрация. Ей нужно было создать новый учет процесса платежеспособности, кроме того, это нужно было сделать быстро.

Разработчиков такой системы нужно искать в ходе открытых конкурсов. Система электронных закупок содержит возможность это обойти, если консультанты исследуют рынок и советуют купить программное обеспечение конкурентов. Минздрав нанял для консультации фирму Forceo, которые посоветовала использовать созданный Analytica Owitech. Но консультанты умолчали, что советы предложила дать сама Analytica.

Сейчас Госагентство регионального развития торговлю программным обеспечением Owitech и Graywolf остановило.