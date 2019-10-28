Новая информация и версии о трагедии в Эссексе

Робинсон в суде появится с помощью видеозвонка.

Напомним, британская полиция в среду в индустриальном парке Эссекса обнаружила контейнер с 39 телами. Считается, что контейнер в Англию прибыл из Бельгии.

В данный момент во Вьетнаме проводятся анализы ДНК, чтобы идентифицировать погибших.

Изначально считалось, что умершие - подданные Китая, однако несколько вьетнамских семей выразили тревогу, что среди умерших могут быть их близкие.

Робинсону выдвинуты обвинения по 39 пунктам в убийстве людей, планам заниматься контрабандой людей, планам помочь в незаконной миграции и отмывании денег.

Полиция Эссекса подтвердила, что задержанный в субботу в Дублине за якобы не связанное нарушение мужчина может быть связан с расследованием эссекской трагедии. Полиция Эссекса поддерживает контакт с коллегами в Ирландии.

В связи с произошедшим были задержаны еще три человека, однако сейчас их освободили под залог.

Следователи полиции Эссекса работают над крупнейшим случаем идентификации жертв в истории учреждения.

Вьетнамские семьи рассказали, что их близкие и возможные жертвы заплатили несколько тысяч фунтов за безопасный путь в Великобританию, чтобы устроиться там на работу и после этого слать часть денег домой.