Павел Глоба назвал три знака Зодиака, для которых 2020 год станет лучшим в жизни

Остальным повезет гораздо меньше, но Павел Глоба не советует унывать - в 2020 году все могут надеяться на небольшие проблески успеха. А теперь вернемся к счастливчикам.

Овен

Овны надолго запомнят 2019-й, ставший одним из самых трудных в их жизни. Однако сразу после Нового года 2020, по словам астролога, они наконец смогут расслабиться и просто счастливо жить.

Легко придут в порядок дела, деньги перестанут исчезать в неизвестном направлении, а будут течь прямо в карман, и конфликты с родными перестанут задевать за живое.

Легендарная удачливость Овнов явит себя во всей красе. В общем, осталось лишь дождаться боя курантов вночь с 31 декабря на 1 января.

Лев

Львы немного подрастеряли уверенность в себе в уходящем году, потому что все решения, которые они принимали - будь то личная жизнь или карьера, - приводили если не к полному провалу, то к серьезным неприятностям.

Сильные и уверенные в себе представители знака Огня снова станут такими с 1 января 2020-го, а их лидерские инциативы найдут прекрасное применение, обещает Павел Глоба.

Цари по знаку Зодиака не растеряются в личной жизни и перестанут попусту конфликтовать с любимыми людьми.

Козерог

Редко попадающие в число счастливчиков Козероги в новом году, по прогнозу астролога, в полной мере почувствуют себя таковыми. Фортуна повернется лицом к подопечным Сатурна, и их вечно угрюмое выражение лица сменит улыбка.

Проффесиональная сфера позволит Козерогам реализовать самые смелые идеи, которые будут бить из них буквально фонтаном, а тыл в приятных сражениях прикроет крепкая семья.