"Динамо" принимает китайский "Куньлунь", который находится "на волне"

Напомним, что в своём последнем матче "Динамо" на выезде уступило московскому "Спартаку" (2:3).

Хоккеисты "Куньлуня" сейчас на подъёме - команда одержала победу в трёх матчах подряд, а в последнем удалось обыграть удачно выступающий "Витязь" (4:2). "Динамо" стабильностью похвастаться не может - команда чередует победы с поражениями.

Команды между собой встречались шесть раз. Счёт 4:2 в пользу "Куньлуня".

Самым результативным игроком команды из Китая является американский нападающий Эндрю Миллер - 16 очков (6+10). Лидерами "Динамо" являются Лаурис Дарзиньш и Брэндон Макмиллан (по 15).

В составе пекинской команды сезон начинал лидер "Динамо" прошлого года Мэтью Майоне, но в середине октября пути игрока и команды разошлись. Также в составе "Куньлуня" два матча в этом сезоне провёл Артур Салия, а в резерве находится Гунар Скворцов.

"Динамо", имея в своём активе 16 очков, занимает последнее, 12-е место в Западной конференции, а также в общей турнирной таблице. У "Куньлуня" 22 очка и 9-е место на Востоке.