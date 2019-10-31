Винькеле назвала три сферы, в которых можно повысить налоги

По ее словам, правительство должно разработать новую налоговую систему и бороться с теневой экономикой так, чтобы в бюджет поступало больше денег.

Сама по себе борьба с теневой экономикой не может дать достаточных результатов, соответственно, нужно думать о повышении налогов.

Винькеле упомянула три сферы, в которых можно повысить налоги.

Это налог на прирост капитала, который меньше, чем налоги на зарплаты, налог на природные ресурсы за загрязняющую деятельность и налог на недвижимость.

Винькеле подчеркнула, что налоги на рабочую силу увеличивать не надо.

Хотя однажды эта идея была отклонена, Винькеле намерена снова поставить вопросы об отчислении одного процента социальных взносов для всех занятых, в том числе с патентной платы и гонораров.

Говоря об оптимизации больничной сети, Винькеле заявила, что с весны вступила в силу многоуровневая система. Сейчас в больницах проводятся проверки, чтобы выяснить, все ли они способны оказывать ту помощь, которую обязались.