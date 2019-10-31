Чужие водительские права и наркотики: полиция поймала 18-летнего нарушителя закона

18-летний парень брал в аренду автомобиль с помощью водительских прав одноклассника. Молодой человек объяснил, что сделал это для того, чтобы не ехать со школы на общественном транспорте.

"Мы просто катались по "Маскачке". Попросил, чтобы не ехать со школы на "пятнахе" [15-ый троллейбус]. Он мне дал права, я ему скинул счёт за права..." - сказал задержанный.

Осмотрев вещи парня, полицейские заметили специальное устройство похожее на измельчитель наркотических веществ. Сам задержанный также подтвердил, что принимал наркотики, и в последний раз он это сделал в этот же день на работе.

Этой информации было достаточно для того, чтобы задержать парня. На место происшествия прибыла дорожная полиция. После детального осмотра вещей, полицейские нашли 18 упаковок с неизвестным на тот момент вещество, которое, вероятнее всего, является марихуаной.

Если результаты экспертизы подтвердят подозрения сотрудников полиции, то это может закончиться для парня уголовным делом вплоть до заключения.