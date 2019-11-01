Гороскоп Василисы Володиной на ноябрь 2019 года

Чтобы успешно противостоять проблемам, важно доверять своей интуиции, и в первую очередь - в амурных делах, а также в нестандартных, непривычных ситуациях, отмечает астролог, и это касается всех. А теперь подробнее о каждом знаке Зодиака...

Овен

Овнам в ноябре желательно оставить позади все свои страхи и неуверенность и устремить взгляд в будущее. В этот период нет места сомнениям, потому что пришло время для ярких поступков, уверенного движения вперед. Важно не только то, что вы делаете, но и то, как вы это делаете, с каким настроением.

Ноябрь идеально подойдет для того, чтобы совершить дорогостоящее приобретение, сделать что-то необычное и нестандартное.

Нужно брать свое хитростью и умом, но не наживать себе лишних врагов. Желательно всячески избегать споров и конфликтов.

Телец

У Тельцов в ноябре будет возможность исправить ошибки прошлого или наметить новый путь. Астрологи не включают Тельцов в список знаков с самым сильным характером, но в ноябре они смогут сделать над собой усилие, чтобы преодолеть проблемы и поставить себе новые цели. Звезды и планеты помогут Тельцам избавиться от вредных привычек, найти силы для движения вперед.

Это будет яркое время, когда могут происходить очень запоминающиеся события в любой сфере жизни. Тельцов ожидают свидания, флирт, знакомства, успех на работе, в творческой сфере.

Этим людям будет что обсудить с близкими, друзьями. Это время тепла и доверия, твердости духа и желания сменить обстановку.

Близнецы

В первой половине ноября звезды и планеты будут не самыми благоприятными для Близнецов. Их настроение не поспособствует быстрому решению проблем и неурядиц, поэтому желательно укреплять энергетику самостоятельно.

Сильная энергетика спасет Близнецов от плохого настроения, проблем со здоровьем, улучшит сон и повысит продуктивность на работе, в бизнесе.

Также это привлечет больше удачи, которая нужна каждому. Во второй половине ноября Близнецы почувствуют, как проблемы отступают. Последнюю неделю можно посвятить началу новых дел и смене обстановки.

Рак

Раки в ноябре будут довольно удачливыми. Это очень благоприятное время, когда звезды и планеты сделают их более ответственными, яркими и креативными. Стоит задуматься лишь над тем, как привлечь в свою жизнь позитивные мысли, потому что окружающие могут провоцировать Раков на отрицательные эмоции. Возможны скандалы и недопонимание.

Представители данного знака в ноябре станут напористыми и целеустремленными. Звезды улучшат их память и спровоцируют появление новых желаний и стремлений.

Ракам удастся наладить отношения, найти новый источник вдохновения. Главное сейчас - не сдаваться и продолжать двигаться вперед. В трудных ситуациях лучше не торопиться, а сначала побыть наблюдателями.

Лев