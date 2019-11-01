Гороскоп Василисы Володиной на ноябрь 2019 года
Опытный российский астролог Василиса Володина поможет вам избежать проблем и не упустить удачу в ноябре. Прислушайтесь к советам, которые эксперт дала представителям всех знаков зодиакального круга - они укажут вам верный путь к успеху и благополучию.
Чтобы успешно противостоять проблемам, важно доверять своей интуиции, и в первую очередь - в амурных делах, а также в нестандартных, непривычных ситуациях, отмечает астролог, и это касается всех. А теперь подробнее о каждом знаке Зодиака...
Овен
Овнам в ноябре желательно оставить позади все свои страхи и неуверенность и устремить взгляд в будущее. В этот период нет места сомнениям, потому что пришло время для ярких поступков, уверенного движения вперед. Важно не только то, что вы делаете, но и то, как вы это делаете, с каким настроением.
Ноябрь идеально подойдет для того, чтобы совершить дорогостоящее приобретение, сделать что-то необычное и нестандартное.
Нужно брать свое хитростью и умом, но не наживать себе лишних врагов. Желательно всячески избегать споров и конфликтов.
Телец
У Тельцов в ноябре будет возможность исправить ошибки прошлого или наметить новый путь. Астрологи не включают Тельцов в список знаков с самым сильным характером, но в ноябре они смогут сделать над собой усилие, чтобы преодолеть проблемы и поставить себе новые цели. Звезды и планеты помогут Тельцам избавиться от вредных привычек, найти силы для движения вперед.
Это будет яркое время, когда могут происходить очень запоминающиеся события в любой сфере жизни. Тельцов ожидают свидания, флирт, знакомства, успех на работе, в творческой сфере.
Этим людям будет что обсудить с близкими, друзьями. Это время тепла и доверия, твердости духа и желания сменить обстановку.
Близнецы
В первой половине ноября звезды и планеты будут не самыми благоприятными для Близнецов. Их настроение не поспособствует быстрому решению проблем и неурядиц, поэтому желательно укреплять энергетику самостоятельно.
Сильная энергетика спасет Близнецов от плохого настроения, проблем со здоровьем, улучшит сон и повысит продуктивность на работе, в бизнесе.
Также это привлечет больше удачи, которая нужна каждому. Во второй половине ноября Близнецы почувствуют, как проблемы отступают. Последнюю неделю можно посвятить началу новых дел и смене обстановки.
Рак
Раки в ноябре будут довольно удачливыми. Это очень благоприятное время, когда звезды и планеты сделают их более ответственными, яркими и креативными. Стоит задуматься лишь над тем, как привлечь в свою жизнь позитивные мысли, потому что окружающие могут провоцировать Раков на отрицательные эмоции. Возможны скандалы и недопонимание.
Представители данного знака в ноябре станут напористыми и целеустремленными. Звезды улучшат их память и спровоцируют появление новых желаний и стремлений.
Ракам удастся наладить отношения, найти новый источник вдохновения. Главное сейчас - не сдаваться и продолжать двигаться вперед. В трудных ситуациях лучше не торопиться, а сначала побыть наблюдателями.
Лев
Львов в ноябре могут нервировать коллеги, знакомые и даже случайные люди. Найти какой-то компромисс будет сложно, поэтому лучше просто не попадать в конфликтные ситуации. Звезды и планеты советуют сосредоточиться на делах, работе, учебе. Можно посвятить больше времени любимому человеку, заняться совместными делами, съездить куда-нибудь на выходных.
Полезными станут покупки, которые поднимут Львам настроение.
Также желательно следовать созидательному мышлению. Оно поможет Львам остаться на плаву и сделать это время ярким, запоминающимся.
Катализатором проблем может стать безделье. Бороться с прокрастинацией стоит с первых чисел ноября, иначе прогнать ее будет все сложнее и сложнее.
Дева
У Дев в ноябре могут возникнуть семейные неурядицы, ссоры. Очистить энергетику жилища от негатива поможет генеральная уборка, избавление от хлама, а также покупка новых аксессуаров. В ноябре нужно преображать свой дом, чтобы войти в зимний период обновленными.
Последний месяц осени для Дев очень важен, потому что он является неким переходным периодом в их жизни.
В это время могут происходить разные события, которых обычно люди не ждут. Нужно быть готовыми ко всему. Излишняя самонадеянность сделает только хуже.
Также негативной будет ностальгия. Сейчас важно не копаться в прошлом, а заботиться о будущем благополучии.
Весы
Весы станут более решительными, потому что звезды наделят их уверенностью и силой духа. Это значит, что ноябрь стоит посвятить самым важным делам и задачам. Все второстепенное лучше оставить на потом. В начале месяца можно заняться тем, что беспокоит больше всего. Благоприятный период продлится до 25-26 ноября. После этого планеты и звезды перестанут быть такими позитивными. До этого момента нужно очистить свою ауру от негатива.
Возможны внеплановые изменения в любовной сфере. Не исключено, что только начатые отношения закончатся и сразу начнутся другие.
Весы также могут узнать о своей второй половинке какую-то неприятную правду, важную скрытую информацию. Стоит быть осторожнее, потому что эта информация может оказаться выдумкой недоброжелателей.
Скорпион
В ноябре Скорпионам нужно доверять внутреннему голосу. Звезды и планеты усилят интуицию этих людей, что положительно скажется на всех сферах жизни, потому что принимать важные решения станет в разы проще.
Это будет время душевной оттепели, потому что Скорпионам удастся избавиться от страхов, обид и наладить отношения с близкими.
В этом месяце будет много хороших моментов, омрачить которые могут мелкие конфронтации. Эксперты dailyhoro.ru советуют избегать ссор и конфликтов с окружающими. Сделать это будет проще, чем обычно, потому что Скорпионы станут харизматичнее и обаятельнее. Достаточно одной улыбки для того, чтобы свести на нет любое недоразумение.
Стрелец
У Стрельцов в ноябре ожидается масса позитивных моментов. Чтобы не отпугнуть удачу, им стоит поменьше рисковать и быть последовательными в решении проблем, избегать многозадачности. Звезды сделают их сильными, уверенными в себе и готовыми к любым трудностям. Это идеальное время для начала новых дел, новых отношений, а также для смены обстановки.
Финансовая сфера будет очень важной. Конец осени благоприятен для покупок. Это могут быть развлечения, новая техника, обновление гардероба.
Козерог
В ноябре судьба подарит Козерогам много удачи. Звезды повысят наблюдательность представителей этого знака, поэтому они смогут разглядеть в окружающем мире много полезного для себя и своих близких. Козерогам удастся найти работу или дополнительный заработок, обрести вдохновение. Также они станут более выносливыми физически и ментально, поэтому им будет проще работать, заниматься домашними делами.
Звезды усилят харизму представителей этого знака Зодиака.
Козероги смогут произвести хорошее впечатление на противоположный пол, найти новых друзей, завести полезные знакомства в бизнесе.
Это будет один из самых ярких и продуктивных месяцев.
Водолей
Для представителей этого воздушного знака Зодиака наступает время любви, романтики и приятного общения. Полезно пребывать в хорошем настроении и делиться им с окружающими. Они точно оценят это по достоинству.
Звезды и планеты в ноябре сделают Водолеев более продуктивными в интеллектуальном плане. Этим людям можно изучать что-нибудь новое, совершенствовать свои навыки.
Полезно будет сменить обстановку, взять небольшой отпуск. Если не получится, то ничего страшного. В любом случае Водолеи будут одними из самых удачливых людей в ноябре.
Рыбы
У Рыб ожидаются перепады настроения из-за небольших энергетических скачков. Им надо быть более позитивными, стойкими и уверенными в себе.
Интуиция станет главным оружием в борьбе за место под солнцем. Она подскажет правильное решение в сложной ситуации.
В любви лучше действовать по вдохновению: романтика и любовные признания будут иметь особую силу. Нужно быть внимательными, потому что счастье будет скрываться в деталях. В деловой сфере существенных изменений не предвидится, поэтому лучше заниматься привычными обязанностями и не рисковать.