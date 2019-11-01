Испанию возмутил "мягкий" приговор для пяти насильников 14-летней девочки

Групповое изнасилование девушки случилось еще в 2016 году на заброшенном заводе в городе Манреса, недалеко от Барселоны. Мужчины совершили сексуальное насилие над девочкой-подростком, когда она потеряла сознание от алкоголя и наркотиков.

Судьи заявили, что обвинение в изнасиловании не соответствует законному определению термина, так как 14-летняя девушка "не сопротивлялась".

По испанскому законодательству, нападение можно считать сексуальным только в случае прямого насилия или запугивания. А в этом случае девушке не угрожали.

Пятеро осужденных получили по 10 и 12 лет тюрьмы и штраф в размере 12 тысяч евро. Отмечается, что наказание за сексуальное нападение - это лишение свободы сроком от 15 до 20 лет.

Таким решением суда недовольны граждане Испании. Они настаивают, что правительство должно внести поправки в закон и уточнить, что любой сексуальный акт без согласия - это нападение.

"Еще один бессмысленный вердикт патриархальной юстиции, которая не хочет понимать, что только "да" означает "да". Находясь без сознания, была изнасилована 14-летняя девочка. Я не судья и не знаю, сколько лет тюрьмы они заслуживают, но я знаю, что это изнасилование!" - цитирует слова мэра Барселоны Ады Колау "Европейская Правда".