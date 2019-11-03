5 самых опасных дней в ноябре 2019 года

В последний месяц осени астрологи советуют быть начеку и в полной боевой готовности. Это хорошее время для того, чтобы кардинально изменить свою жизнь.

3 ноября - время тревожности и перепадов настроения

Луна в этот день будет находиться в фазе роста, что очень плохо сочетается с ее пребыванием в Козероге.

Стихия Земли и активность Луны породят диссонанс, из-за которого у людей могут спутаться мысли.

Это приведет к переживаниям, перепадам настроения, снижению удачи. Может усилиться тревожность, появятся бессмысленные переживания.

Негативный аспект с Меркурием усилит регресс в большинстве сфер жизни. Эта планета отвечает за знания, информацию и ее обмен, поэтому 3 ноября астрологи не советуют заниматься обучением.

В этот день лучше занять позицию наблюдателя и выполнять лишь необходимые дела. Так вы сможете остаться на плаву.

8 ноября - день лени, апатии и негативной энергетики

Виной всему все та же растущая Луна, но теперь уже в Рыбах. Это будет третий и самый сложный день пребывания Луны в этом знаке Зодиака.

Стихия Воды и рост Луны, приближающийся к Полнолунию, сулят опасное время.

Особенно сложным 8 ноября может оказаться для тех, кому свойственно перекладывать ответственность на других, а также лениться и прокрастинировать.

Продуктивность резко снизится. Вдобавок появится желание сорвать на ком-нибудь негативные эмоции.

Эксперты dailyhoro.ru советуют не оставаться без дела, повышать энергетику и жизненный тонус. Для этого нужно больше бывать на улице и общаться с людьми, которые вас вдохновляют.

11 ноября - день Полнолуния

Это будет опасная Полная Луна в знаке Тельца, а также в тригоне с Плутоном - в агрессивном аспекте, который расшатывает нервную систему. Из-за такого тандема рассчитывать на удачу точно не придется. Астрологи рекомендуют не планировать на 11 ноября никакие важные дела. Это будет понедельник, поэтому не у всех получится абстрагироваться от трудных задач.

Полнолуние в сочетании со стихией Земли и тригоном к Плутону сулит неразбериху, хаос, ссоры и конфликты.

Даже в самых доверительных дружеских и любовных отношениях может появиться доля ревности. Справиться с этим будет невозможно, но всегда можно просто переждать бурю.

Обаяние и привлекательность в такие дни не помогают в достижении целей. Можно рассчитывать только на трудолюбие и осторожность.

19 ноября - время бессилия и усталости

Лев и убывающая Луна войдут в диссонанс 18 ноября, но 19-го масла в огонь подольет квадратура с Солнцем. Этот день будет очень необычным. Многих из нас покинут силы уже утром. Именно в такое время кажется, что нет никакой мотивации. Ничего не хочется делать, никого не хочется видеть и слышать. Это будет не суббота и не воскресенье, а вторник - самый разгар рабочей недели.

19 ноября высока вероятность потерять некоторую сумму денег, столкнуться с нечестными людьми. Стоит быть осторожнее с обещаниями.

Также астрологи не рекомендуют бездействовать, потому что отдых не вернет вам силы. Наоборот - без дел и работы человеку в такие дни становится не по себе. Нужно просто набраться сил и переждать сложности этого дня.

26 ноября - день неуверенности и депрессивных мыслей

Новолуние в Стрельце - плохое сочетание. В этот день произойдет серьезный энергетический провал. Энергетическая подпитка от звезд и Луны на время прекратится, из-за чего могут начаться большие проблемы в любовной сфере и в делах. Люди начнут сами себя накручивать. Даже мелочи будут выбивать из колеи, поэтому лучше в такие дни иметь в запасе план "Б".

Неуверенность обретет новые масштабы, из-за чего могут сорваться важные деловые встречи. Некоторые люди могут не выполнить свое обещание, данное вам ранее.