"Господь создал футболистам ноги, чтобы я по ним бил". Даже самые брутальные мужчины умеют плакать

Vinnie have you still got Paul Gascogne balls I think he’s starting to miss them 👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽legend pic.twitter.com/m5VAKSBhWe — Andy davis (@Ukhilal1957) 10 апреля 2019 г.

Винни Джонс встретил любовь всей своей жизни Татьяну Лэмонт, когда им было всего по 12 лет. Они сходили на свидание в 16, но вскоре он уехал играть за "Лидс".

Таня долго не раздумывала и вышла замуж за другого футболиста, игрока "Уотфорда" Стива Терри, но ровно в тот год, когда Винни вернулся в родной город, она развелась. С тех пор они с Джонсом были неразлучны.

В браке с Терри у Тани родилась девочка, которую Винни удочерил. Как выяснилось, при родах Таня чуть не умерла от остановки сердца. В благодарность за спасение любимой, Винни Джонс перевёл спасшей её клинике 30 тысяч фунтов - это был его гонорар за первую роль в кино - в 1998 году он сыграл в "Карты, деньги, два ствола".

Пара была вместе 25 лет, и это были непростые годы. Таня дважды боролась с раком шейки матки и дважды его побеждала. А в ноябре 2013 года у обоих супругов обнаружили рак кожи. Винни перенёс три операции по удалению опухоли.

"Когда происходят такие вещи, женщины обычно сильнее мужчин.

Врачи полагают, что её рак кожи развился от таблеток, которые Таня принимала после пересадки сердца. Сейчас я превратился из того, кто помогает ей, в человека, которому самому нужна поддержка. Стараюсь чуть больше наслаждаться миром и сильнее ценить семью и друзей", - приводит слова Винни Eurosport.

В июле 2019 года Таня умерла у себя дома - семье сказали, что никаких лекарств нет. Последние часы Татьяны Винни провёл у её постели.

Через два дня после смерти Тани стартовали съемки британского талант-шоу "Х-Фактор: Селебрити", здесь знаменитости соревновались в пении. Сюда был приглашён и Винни. На кастинг он не пришёл, но всё же позднее выступил в шоу.

"Для меня будет честью выступить на "Х-Факторе". Таня бы этого хотела. Она подталкивала меня для участия в шоу и была бы очень рада", - признался он.

Thinking of our @VinnieJones65 today after the sad loss of his wife Tanya.



Love and thoughts from us at talkSPORT to Vinnie, the family and their friends. pic.twitter.com/61f5sXUeS9 — talkSPORT (@talkSPORT) 7 июля 2019 г.

Винни не нужно было объяснять, почему он выбрал песню Everybody Needs Somebody to Love ("Всем нужно кого-то любить")...

Суровый актёр и гроза футболистов не скрывая слёз признавался: "У всех жизнь продолжается, и это самая большая трагедия в твоей жизни. Люди привычно идут на работу, с работы домой, стоят в очереди за кофе. Чудовищность этой ситуации тяжелее всего".

В своём последнем письме мужу Таня написала: "Вин, завтра обязательно случится что-то прекрасное".

My heart goes out to The Jones family, they lossed their rock Tanya who died on the 6th of July at only 53 years old. So sorry for Vinnie and the family. R.I.P. Tanya Jones. pic.twitter.com/31RZyN4Gl4 — Masquerade (@Masquerade2376) 8 июля 2019 г.