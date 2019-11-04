Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 4 по 10 ноября 2019 года

Эта неделя, по прогнозу астролога, станет довольно благоприятным временем для представителей многих знаков Зодиака. Грядут большие и позитивные изменения в любви и в делах.

Овен

Овнам очень важно будет сфокусировать свое внимание на амурной сфере. Вполне возможно, что их ожидает небольшой кризис отношений. Одиноким представителям этого знака повезет больше, потому что все свое время и все свои силы они смогут направить на заработки, работу и дела. Звезды и планеты хотят, чтобы Овны не торопили события и не делали резких движений.

Неделя будет спокойной, но не всегда позитивной, так что важно быть наготове: что-нибудь может пойти не так.

Представителям этого знака нужен свежий взгляд на жизнь, желание привносить что-то новое в свое окружающее пространство. Вполне возможно, что в период с 4 по 10 ноября Овны смогут преобразить свою жизнь до неузнаваемости.

Телец

На жизненном пути Тельцов могут появляться различные случайные препятствия. Не нужно принимать их на свой счет и думать, что причиной этого послужили какие-то неверные поступки в прошлом. На этой неделе Тельцы должны стать собраннее и внимательнее, чтобы преодолеть все трудности.

Основной сферой Тельцов на выходных и ближе к ним станет любовь.

Звезды повысят интуицию этих людей, поэтому им спокойно можно уповать на собственные предчувствия.

Больше всего Тельцам повезет в середине рабочей недели, а также на выходных. Для того чтобы не растерять успех и удачу, им стоит проявлять больше хладнокровия и не принимать важные решения на горячую голову.

Близнецы

Многих Близнецов звезды и планеты сделают самыми настоящими собственниками. Эти люди станут более ревнивыми. Это деструктивное чувство, которое разрушает отношения, дружбу и даже лишает людей доверия, а с 4 по 10 ноября доверие будет самым важным условием счастья.

Звезды и планеты хотят, чтобы Близнецы как можно меньше мыслили стереотипами.

Им нужен новый взгляд на жизнь, потому что старый может идти вразрез с текущими задачами и условиями.

На этой неделе возможны предательства со стороны близких людей. Такое поведение друзей и коллег очень расстраивает, но нужно найти в себе силы, чтобы даровать прощение.

Рак

Представителям этого знака стоит идти рука об руку с близкими и важными людьми. Можно просить об одолжениях, но и самим желательно не забывать протягивать руку помощи, если кто-то об этом попросит.

Период будет крайне необычным и весьма динамичным, но следование логике позволит Ракам преуспеть и сохранить удачу.