Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 4 по 10 ноября 2019 года
Василиса Володина - астропсихолог и популярная телеведущая. Ее прогноз на эту неделю поможет вам добиться поставленных целей, а также справиться с основными неурядицами и решить поставленные задачи точно в срок.
Эта неделя, по прогнозу астролога, станет довольно благоприятным временем для представителей многих знаков Зодиака. Грядут большие и позитивные изменения в любви и в делах.
Овен
Овнам очень важно будет сфокусировать свое внимание на амурной сфере. Вполне возможно, что их ожидает небольшой кризис отношений. Одиноким представителям этого знака повезет больше, потому что все свое время и все свои силы они смогут направить на заработки, работу и дела. Звезды и планеты хотят, чтобы Овны не торопили события и не делали резких движений.
Неделя будет спокойной, но не всегда позитивной, так что важно быть наготове: что-нибудь может пойти не так.
Представителям этого знака нужен свежий взгляд на жизнь, желание привносить что-то новое в свое окружающее пространство. Вполне возможно, что в период с 4 по 10 ноября Овны смогут преобразить свою жизнь до неузнаваемости.
Телец
На жизненном пути Тельцов могут появляться различные случайные препятствия. Не нужно принимать их на свой счет и думать, что причиной этого послужили какие-то неверные поступки в прошлом. На этой неделе Тельцы должны стать собраннее и внимательнее, чтобы преодолеть все трудности.
Основной сферой Тельцов на выходных и ближе к ним станет любовь.
Звезды повысят интуицию этих людей, поэтому им спокойно можно уповать на собственные предчувствия.
Больше всего Тельцам повезет в середине рабочей недели, а также на выходных. Для того чтобы не растерять успех и удачу, им стоит проявлять больше хладнокровия и не принимать важные решения на горячую голову.
Близнецы
Многих Близнецов звезды и планеты сделают самыми настоящими собственниками. Эти люди станут более ревнивыми. Это деструктивное чувство, которое разрушает отношения, дружбу и даже лишает людей доверия, а с 4 по 10 ноября доверие будет самым важным условием счастья.
Звезды и планеты хотят, чтобы Близнецы как можно меньше мыслили стереотипами.
Им нужен новый взгляд на жизнь, потому что старый может идти вразрез с текущими задачами и условиями.
На этой неделе возможны предательства со стороны близких людей. Такое поведение друзей и коллег очень расстраивает, но нужно найти в себе силы, чтобы даровать прощение.
Рак
Представителям этого знака стоит идти рука об руку с близкими и важными людьми. Можно просить об одолжениях, но и самим желательно не забывать протягивать руку помощи, если кто-то об этом попросит.
Период будет крайне необычным и весьма динамичным, но следование логике позволит Ракам преуспеть и сохранить удачу.
В конце недели Ракам предстоит встреча с дилеммами и сложными жизненными ситуациями. Возможно, придется принимать важные решения, от которых будет зависеть будущее. Звезды советуют больше отдыхать и релаксировать после работы, что позволит нейтрализовать негативную энергетику. Можно заниматься физическим и интеллектуальным трудом, фокусируясь на общении и новых знакомствах.
Лев
На этой неделе Львам самое время перейти от нападения к защите. Звезды будут временно находиться в полном спокойствии, поэтому эти люди станут более внимательными. Улучшится память, так что можно будет сосредоточиться на получении новых знаний и опыта.
Пока энергетика звезд и планет стабильна и нейтральна, стоит сосредоточиться на самых трудных и неотложных делах.
Представителям этого знака Зодиака можно заняться спортом и уходом за своей внешностью. Можно смело менять имидж, ходить по магазинам, совершать покупки. Львам пока не стоит рисковать. Все получится так, как они того хотят, но для этого придется приложить некоторые усилия.
Дева
Дев ожидает довольно позитивная неделя. Самое главное, чего стоит избегать особенно, - это самоанализ. Самокопания не помогут решить проблемы, а лишь усугубят их. Помимо этого еще и ожидается активизация недоброжелателей, преимущественно в сфере финансов и работы.
Неделя идеально подходит для любовных приключений. Это значит, что в амурной сфере пришла пора переходить в серьезное наступление.
С 4 по 10 ноября не время отдыхать друг от друга. Нужно стараться проводить вместе все свободное время. Одиноким Девам также улыбнется удача. Уверенность в себе станет ключевым фактором успешного развития новых или уже состоявшихся отношений.
Весы
Жизнь Весов звезды и планеты сделают более упорядоченной, понятной и структурированной. Ночные светила потребуют от этих людей собранности и внимательности. Именно поэтому им стоит прислушиваться к голосу сердца.
Звезды и планеты сделают так, что в конце недели у Весов могут обостриться их пороки и слабости. Пришло время для того, чтобы поработать над собой.
Будние дни лучше провести в уединении, избегая шумных компаний и неприятных личностей. В любви наступает теплый период, наполненный позитивными эмоциями. Представителям этого знака стоит посвятить время семье или поискам любимого человека.
Скорпион
Скорпионам предстоит на этой неделе встретиться с интересными людьми, которые помогут им обрести новую мотивацию. Желательно быть открытыми и готовыми к поиску компромиссов в общении с коллегами, друзьями, партнерами. В любви наступает благоприятный период для тех, кто уже находится в отношениях. Тем же, кто пока пребывает в поисках, необходимо приостановить активность.
Если на горизонте все же покажется человек, с которым захочется построить отношения, лучше проверить заранее любовную совместимость.
Осторожность в этой сфере жизни Скорпионам точно не помешает. Что до работы и финансов, то в этом направлении нужно проявлять больше инициативы. Начало ноября будет очень продуктивным.
Стрелец
У Стрельцов начинается период мелких неурядиц в финансовой и деловой сферах. Планы могут срываться без особых причин, поэтому лучше всегда иметь под боком надежных людей и повышенный энтузиазм. В процессе покупок Стрельцам стоит проявлять больше осторожности.
В общении с людьми стоит быть предельно осторожными, потому что недоброжелатели и враги могут активизироваться и попробовать отомстить вам за прошлые обиды.
В любви стоит бороться с сомнениями и неуверенностью. Большим плюсом станет хорошее настроение. Звезды советуют сдерживать негативные эмоции, особенно в начале недели.
Козерог
На этой неделе Козерогам не стоит никому доверять. Люди могут стать лицемерными и лживыми. На любовных делах это отразится самым отрицательным образом. Представителям этого знака, которым хочется сохранить любовь или укрепить ее, придется положиться на здравый смысл, на свою осторожность и предусмотрительность.
Не самую последнюю роль в становлении удачи для Козерогов сыграет и интуиция.
В сложных ситуациях лучше сохранять хладнокровие и спокойствие. В отношениях с людьми желательно не давать свободу эмоциям.
Очень полезно в подобные периоды поддерживать чистоту и порядок в родных стенах. В таком случае Козероги почувствуют прилив сил, а также станут более продуктивными.
Водолей
Звезды хотят, чтобы Водолеи не ставили палки в колеса окружающим. Панацеей от всех проблем будет взаимная помощь, командная работа. Не нужно бояться приходить на выручку близким, друзьям, коллегам. Помощь близких будет полезной при совершении покупок, принятии важных решений.
Это не самое лучшее время для флирта и поиска второй половинки.
Будет лучше, если Водолеи просто сфокусируются на работе и делах, забыв на время о любовных приключениях и выяснении отношений.
Усугубят обстановку сомнения, скептицизм и негативный настрой. Представителям этого знака нужно излучать добро и оптимизм, чтобы люди тянулись к ним.
Рыбы
Новая неделя принесет Рыбам новые возможности, удачу и хорошее настроение. Звезды сейчас в довольно благоприятном положении, поэтому представителям данного знака не стоит сидеть без дела. Это идеальное время для интеллектуальной и физической работы, для смены обстановки и энергетического восстановления.
Желательно заняться чем-то, что очень нравится, греет душу. Также нужно быть ближе к людям, которые добры и оптимистично настроены.
Эта неделя идеально подходит для отдыха, романтики, начала новых и завершения старых дел. Также в это время можно совершить удачную покупку, найти новый источник дохода. Главное - поддерживать в себе желание делать добро.