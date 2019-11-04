Самая большая сумма, которую за месяц заработал врач в Латвии - 39 000 евро

Этот врач работает в одной из клинических университетских больниц в среднем 160 часов в месяц (полная ставка). За эту работу в одной из самых крупных больниц, врач получает более 6 000 евро в месяц.

Однако, как показывают данные, имеющееся в распоряжении агентства LETA, помимо работы на полную ставку в крупной больнице, врач работает также и в коммерческом секторе, получая в месяц за эту работу ещё около 33 000 евро. Упомянутая сумма в настоящее время является самой высокой, которую какой-либо врач смог заработать за месяц дополнительно к своей работе в публичном секторе.

Самая высокая зарплата, выплаченная в клинической университетской больнице, составляет около 11 000 евро, ещё несколько врачей в больницах этого уровня в месяц получали около 9 000 евро. В других клинических университетских больницах самые высокие зарплаты врачей колеблются в рамках 3000-4000 евро.

Чтобы заработать упомянутую зарплату, врачи работают на разных ставках. В одной из университетских больниц, чтобы заработать 3 000 евро, за месяц врач должен отработать более одной ставки, приближаясь или даже превышая 200 часов в месяц. В другой университетской больнице можно получить зарплату значительно больше за меньшую ставку, например, около 11 000 евро за неполную рабочую ставку - примерно 150 рабочих часов в месяц.

Большинство получателей самых высоких зарплат дополнительно к работе в государственном секторе получают зарплату и в коммерческом секторе. В месяц в среднем их доходы колеблются от неполной тысячи до 3 500 евро.

Помимо работы в государственном секторе, врачам региональных многопрофильных больниц также удаётся зарабатывать значительные средства в коммерческом секторе. В одной из больниц некий врач в месяц дополнительно к полученным 5 000 евро в медицинском учреждении зарабатывает в частном секторе неполные 10 000 евро.

Самая высокая зарплата в региональной многопрофильной больнице в этом месяце составила около 11 000 евро для некого врача, а несколько других врачей заработали в среднем 5 000–10 000 евро за месяц.