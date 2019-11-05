Павел Глоба назвал главных счастливчиков 2020 года
2020-й не за горами, и Белая Крыса уже наступает на пятки Земляной Свинье. Что принесет нам всем грядущий год, лучше других знает известный российский астролог Павел Глоба, который составил свой прогноз и выделил в нем главных счастливчиков по знаку Зодиака.
Для кого же, по мнению астролога, следующий год будет особенно богат на приятные сюрпризы, карьерные взлеты, удачу в любви и исполнение желаний?
Овен
Новый год для Овнов станет идеальным временем для осуществления всего задуманного. Они смогут решиться как на смену места работы, так и на переезд.
Павел Глоба уверен, что первые же секунды после боя курантов ознаменуются для представителей этого знака Зодиака активным стартом.
Однако без наставника Овнам не обойтись, потому что только он сможет направить их бьющую через край энергию в правильное русло.
Близнецы
У рожденным под знаком Близнецов в начале 2020 года наконец-то появится возможность выдохнуть. Для них, как уверяет астролог, год Крысы обещает быть легким.
При этом первую половину года Павел Глоба советует Близнецам посвятить удовлетворению своих амбиций и реализации глобальных планов,
тогда летом они будут готовы к серьезным переменам в жизни, в числе которых может быть свадьба, рождение ребенка или новое место работы.
Скорпион
Грядущий год, по прогнозу астролога, подарит Скорпионам возможность вкусить плоды тяжелого труда, вложенного ранее в любимое дело. Скорпионы поймут, что не зря прошли этот тернистый путь. Однако
Павел Глоба советует представителям этого знака зодиакального круга не останавливаться на достигнутом и продолжать свой путь к успеху.
Рыбы
Все трудности и проблемы в новом году Рыбам будут по плечу. На протяжении всех 12 месяцев их будут сопровождать удача и душевный комфорт. Чтобы не нарушить свою жизненную гармонию,
Павел Глоба рекомендует представителям этого знака Зодиака остерегаться завистников и делиться дарами судьбы с другими.