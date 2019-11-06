5 самых эмоционально непредсказуемых знаков Зодиака

Овен

Представители этого знака чаще других совершают необдуманные поступки. И совсем не удивительно, что Овны, яростно стремящиеся достигать все новых и новых целей, чрезмерно импульсивны.

Они с головой уходят во все, что их увлекает. Это может быть работа, хобби или даже элементарный спор.

Овнами управляет Марс - планета решительности и энергии, которая побуждает их впадать в настоящую истерику, когда не получается добиться своего.

При этом, какими бы глупыми ни были поступки этих людей, они всегда стремятся их исправить. И все же лучше их вовсе не совершать. А для этого Овнам необходимо всего лишь сделать небольшую паузу, глубоко подышать и расслабиться. Это поможет им остыть, обдумать сложившуюся ситуацию и подойти к ее решению более рационально. В итоге они сами только порадуются своей предусмотрительности, уверяют астрологи.

Рак

То, что Ракам свойственны резкая перемена настроения и повышенная чувствительность, знают все. А потому вовсе не удивительно, что этим людям с их тонкой душевной организацией бывает так трудно справляться с эмоциями, особенно когда их предают.

Как и представители других знаков Воды, Раки очень любят прятаться от окружающего мира в своей раковине в те моменты, когда ощущают дискомфорт.

Буквально в миг они могут перейти от дружелюбного общения к холодной озлобленности интроверта, что, естественно, вызывает недоумение окружающих.

Чтобы побороть свою природную склонностью уходить с головой в эмоции, астрологи советуют Ракам учиться прощению, а также не относиться к себе слишком критично. Обычно жизнь далека от идеала, поэтому не стоит корить себя за неспособность контролировать все вокруг.

Скорпион

Скорпионы являются, пожалуй, наиболее непредсказуемыми с эмоциональной точки зрения людьми. Кроме того, на все обиды они предпочитают отвечать местью, а расстояние от дружбы до предательства преодолевает буквально за один шаг. И во всем виновата их чувствительная натура.

Скорпион может вести себя как манипулятор, но на самом деле его поступками зачастую руководят эмоции, которые исходят не от злобы, а от неуверенности в себе,

чего окружающие могут и не понимать.

Чтобы не ссориться с другими, представителям этого знака лучше всего направить свою энергию в какое-нибудь полезное русло. Вместо того, чтобы злиться и пытаться отомстить, лучше сделать шаг назад, рекомендуют астрологи. Это поможет не наделать глупостей, о которых потом придется пожалеть. Вернется спокойствие, и появится возможность взглянуть на ситуацию с другой стороны.

Стрелец

Как и Овны, Стрельцы просто не могут усидеть на месте - они постоянно куда-то рвутся. А потому сначала что-то делают, а только потом задумываются над тем, что совершили.

Стрельцы - увлекающиеся натуры. Ими управляет Юпитер - планета роста, поэтому нет ничего странного в том, что они порой резко разгоняются до бешеной скорости.

Отсюда и устоявшееся мнение о том, что представители данного знака Зодиака - эмоционально несбалансированные личности.

Подопечные Юпитера нередко бывают рассеянными, а иногда в них просыпается желание получить все и сейчас, но при этом их действиям и планам не хватает целенаправленности.

То, что Стрельцы быстры на подъем, вовсе не плохо, но порой нужно уметь "ставить жизнь на паузу", отмечают астрологи. Занявшись самоанализом, эти люди сделают свою жизнь более осознанной и научатся брать на себя ответственность за свои эмоции вместо того, чтобы постоянно бегать.

Рыбы

Рыбы - известные мечтали и мистики. Кроме того, это эмоциональные натуры, настроение которых, кажется, меняется ежесекундно.

Этим людям нравится жить в своем фантастическом мире, который они придумали сами себе. Они предпочитают особо не привязываться ни к людям, ни к местам, чем и объясняется их непредсказуемое поведение. Такая изменчивость характера позволяет купаться в собственных эмоциях, погружаясь в самые глубины этого океана страстей.

Чтобы не потерять ориентир, Рыбам необходимо сконцентрироваться на внутреннем исцелении - это поможет им научиться лучше разбираться в собственных чувствах.