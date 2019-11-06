У Рейрса есть предложение, где еще найти деньги на зарплаты медикам

Чтобы обеспечить дополнительные 18 миллионов евро для зарплат сотрудников здравоохранения, до сих пор были пересмотрены поддержанные ранее предложения для бюджета 2020 года, а также уточнен объем прибыли компаний.

Рейрс пояснил, что для указанной цели из бюджета Министерства иностранных дел были выделены 1,6 миллионов евро, в том числе отложив открытие посольства в Австралии.

В Министерстве земледелия пересмотрена прибыль LVM, согласившись направить на зарплаты медикам четыре миллиона евро.

В Министерстве юстиции отметили, что в Государственном фонде гарантий средств содержания, улучшив возмещение средств, удалось найти два миллиона евро, рассказал Рейрс.

В Министерстве финансов предложили перераспределить пропорцию налога на азартные игры между самоуправлениями и государством, получив два миллиона евро. В свою очередь 1,5 миллиона евро могли бы быть перераспределены от приоритетных мероприятий по улучшению системы пособий для родителей.

Вместе с этим Банк Латвии уточнил прогнозы прибыли, заключив, что они могут быть увеличены на 4,2 миллиона евро, которые можно направить на зарплаты медикам.

Как сообщалось, правительство в следующем году пообещало найти дополнительные 18 млн евро для повышения зарплат медицинских работников, в том числе отложив открытие посольства в Австралии. Итого выделенные средства на повышения зарплат медиков составили бы 60 миллионов евро.

Однако медики продолжают настаивать на необходимости выделения здравоохранению всех обещанных денег и отменять запланированную на четверг акцию протеста не собираются.

Первоначально на повышение заработных плат работников здравоохранения в 2020 году правительство обещало выделить 120 млн евро, что позволило бы увеличить зарплаты на 20%.