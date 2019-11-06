Ср, 6.11.2019
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У Рейрса есть предложение, где еще найти деньги на зарплаты медикам

Министр финансов Янис Рейрс

ФОТО: Valsts kanceleja

Дополнительные деньги на зарплаты медикам предлагается найти, в том числе пересмотрев прогноз прибыли Latvijas Valsts Meži (LVM) и Банка Латвии, рассказал журналистам министр финансов Янис Рейрс. 

Чтобы обеспечить дополнительные 18 миллионов евро для зарплат сотрудников здравоохранения, до сих пор были пересмотрены поддержанные ранее предложения для бюджета 2020 года, а также уточнен объем прибыли компаний. 

Рейрс пояснил, что для указанной цели из бюджета Министерства иностранных дел были выделены 1,6 миллионов евро, в том числе отложив открытие посольства в Австралии. 

В Министерстве земледелия пересмотрена прибыль LVM, согласившись направить на зарплаты медикам четыре миллиона евро.

В Министерстве юстиции отметили, что в Государственном фонде гарантий средств содержания, улучшив возмещение средств, удалось найти два миллиона евро, рассказал Рейрс. 

В Министерстве финансов предложили перераспределить пропорцию налога на азартные игры между самоуправлениями и государством, получив два миллиона евро. В свою очередь 1,5 миллиона евро могли бы быть перераспределены от приоритетных мероприятий по улучшению системы пособий для родителей. 

Вместе с этим Банк Латвии уточнил прогнозы прибыли, заключив, что они могут быть увеличены на 4,2 миллиона евро, которые можно направить на зарплаты медикам. 

Как сообщалось, правительство в следующем году пообещало найти дополнительные 18 млн евро для повышения зарплат медицинских работников, в том числе отложив открытие посольства в Австралии. Итого выделенные средства на повышения зарплат медиков составили бы 60 миллионов евро.

Однако медики продолжают настаивать на необходимости выделения здравоохранению всех обещанных денег и отменять запланированную на четверг акцию протеста не собираются.

Первоначально на повышение заработных плат работников здравоохранения в 2020 году правительство обещало выделить 120 млн евро, что позволило бы увеличить зарплаты на 20%.

"Если новый Сейм принял решение, то должна произойти какая-то чрезвычайная ситуация - природная катастрофа или финансовый, экономический кризис, чтобы это решение не было выполнено", - сказал председатель Латвийского союза свободных профсоюзов Эгил Балдзенс. Он отметил, что нужно находить также средства на новые приоритеты, но "за основу необходимо брать максимальную реализацию принятых ранее решений".

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