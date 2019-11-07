За хранение денег в банках придется доплатить

Уже давно в прошлом то время, когда банки платили клиентам за возможность использовать доверенные им деньги. Сегодня от того, что деньги находятся на счете, клиенты не получают никакой финансовой выгоды, за исключением срочных вкладов, но и по ним процентные ставки минимальны, пишет Neatkarīgā Rīta Avīze.