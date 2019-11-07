За хранение денег в банках придется доплатить

Уже давно в прошлом то время, когда банки платили клиентам за возможность использовать доверенные им деньги. Сегодня от того, что деньги находятся на счете, клиенты не получают никакой финансовой выгоды, за исключением срочных вкладов, но и по ним процентные ставки минимальны, пишет Neatkarīgā Rīta Avīze.
Со следующего года клиентам SEB banka, например, придется даже платить за то, что они доверили ему свои деньги.
Изменения в прейскуранте на услуги SEB banka, которые вступят в силу с 3 января 2020 года, предусматривают введение ежемесячной платы за обслуживание расчетного счета в размере 0,70 евро.
Она будет взиматься за каждый счет клиента, даже если их несколько.
От платы за обслуживание счетов будут освобождены подростки в возрасте до 18 лет и клиенты, пользующиеся комплектом услуг.
В банке пояснили, что такое решение принято после анализа затрат на обеспечение услуг по содержанию счетов.