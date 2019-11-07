Чт, 7.11.2019
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Профсоюз: Медики не должны стоять с протянутой рукой, прося подачки у Сейма

Акция протеста "Один день без врача"

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

При планировании государственного бюджета средства в первую очередь нужно выделять приоритетным отраслям - тем, для которых в законе предусмотрен конкретный объем финансирования, по которым даны международные рекомендации и которые поддерживаются большинством населения, заявил в передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис.

Только после этого можно думать о том, как оставшиеся деньги распределить на прочие потребности, добавил он.

Керис подчеркнул, что деньги в бюджете есть, но политики делят их несправедливо, нарушая закон и используя "элементы политической коррупции".

"Медики не должны стоять с протянутой рукой, прося подачки у Сейма. Если Сейм и правительство начнут работать без элементов политической коррупции, а с учетом рекомендаций международных партнеров и мнением большинства общества, будет совсем другой результат", - выразил уверенность руководитель профсоюза.

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода является одной из организаций, по инициативе которых 7 ноября прошла акция протеста "Один день без врача".

Галерея: акция протеста "Один день без врача"

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