Профсоюз: Медики не должны стоять с протянутой рукой, прося подачки у Сейма

При планировании государственного бюджета средства в первую очередь нужно выделять приоритетным отраслям - тем, для которых в законе предусмотрен конкретный объем финансирования, по которым даны международные рекомендации и которые поддерживаются большинством населения, заявил в передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис.
Только после этого можно думать о том, как оставшиеся деньги распределить на прочие потребности, добавил он.
Керис подчеркнул, что деньги в бюджете есть, но политики делят их несправедливо, нарушая закон и используя "элементы политической коррупции".
"Медики не должны стоять с протянутой рукой, прося подачки у Сейма. Если Сейм и правительство начнут работать без элементов политической коррупции, а с учетом рекомендаций международных партнеров и мнением большинства общества, будет совсем другой результат", - выразил уверенность руководитель профсоюза.
Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода является одной из организаций, по инициативе которых 7 ноября прошла акция протеста "Один день без врача".
Галерея: акция протеста "Один день без врача"