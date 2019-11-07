Минблаг: для уменьшения уровня бедности нет средств, сейчас другие приоритеты

В настоящее время уровень бедности в Латвии снизить невозможно, потому что на это нет бюджетных средств и обозначены другие приоритеты, заявили в Министерстве благосостояния, комментируя обращение омбудсмена Юриса Янсонса в Конституционный суд с просьбой рассмотреть соответствие порога бедности Конституции.
Омбудсмен обратился в Конституционный суд, утверждая, что порог бедности в Латвии не соответствует статьям 1 и 109 Конституции, которая предусматривает право на социальное обеспечение. Уровень бедности в Латвии не пересматривался семь лет, и его планируется изменить в 2021 году.
Отвечая на вопрос, почему это произойдет в 2021 году, советник министра благосостояния Рамоны Петравичи по связям Лиесма Калве пояснила, что этому есть три причины - в бюджете нет свободных средств для этой цели, правительство решило в первую очередь вложить средства в увеличение пенсий по старости и инвалидности, а также против повышения порога бедности возражали самоуправления.
С учетом того, что поддержку нуждающимся жителям в виде пособий и услуг обеспечивают самоуправления, вопрос об уровне доходов, соответствующем статусу нуждающегося лица, нужно в первую очередь согласовывать с самоуправлениями, сказала советник министра. Вопрос об усовершенствовании системы минимального дохода каждый год обсуждают Минблаг и Латвийский союз самоуправлений. По словам Калве, самоуправления считают, что сначала государство должно поддержать наименее защищенные группы населения.
После повышения порога бедности в 2021 году планируется, что количество нуждающихся вырастет до 51 724 человек.
План Минблага предусматривает повышение уровня доходов для статуса нуждающегося лица со 128,06 евро до 198 евро в месяц.