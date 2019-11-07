Минблаг: для уменьшения уровня бедности нет средств, сейчас другие приоритеты

Отвечая на вопрос, почему это произойдет в 2021 году, советник министра благосостояния Рамоны Петравичи по связям Лиесма Калве пояснила, что этому есть три причины - в бюджете нет свободных средств для этой цели, правительство решило в первую очередь вложить средства в увеличение пенсий по старости и инвалидности, а также против повышения порога бедности возражали самоуправления.