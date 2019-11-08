"За 25 лет никогда такого не видел": пляж в Финляндии покрыли "ледяные яйца"

Пляж в Финляндии покрыли тысячи ледовых шариков в форме яиц, что является результатом редких погодных условий. Фотограф Ристо Маттила был среди тех, кто наблюдал за явлением "ледяных яиц" на острове Хаилуото в Ботническом заливе между Финляндией и Швецией.
Эксперты поясняют, что это редкое явление создает природа, когда вода ветер смешивается с водой и создает маленькие кусочки льда.
Ристо Маттила рассказал ВВС, что никогда ранее такого не видел.
"Я был на пляже вместе с женой. Погода была солнечной, около -1 градуса по Цельсию, и это был довольно ветреный день", - сказала он.
"Там мы обнаружили это удивительно явление. На берегу был снег и эти ледяные шары".
Маттила рассказал, что маленькие шары были размером с яйцо, а большие - с футбольный шар.
"Это был удивительный вид. 25 лет живя вблизи, я никогда такого не видел", - повторил он.
"Так как у меня была с собой камера, я решил сохранить этот вид для потомков".
Эксперт по погоде ВВС Джордж Годфолор сказал, что для того, чтобы появились ледяные шары, погода должна быть холодной и немного ветреной.
О подобных "чудесах природы" сообщалось и ранее, в том числе в России и на озере Мичиган недалеко от Чикаго.
В 2016 году жители Сибири нашли огромные ледяные и снежные шары, которые покрывали побережье на протяжении 18 километров.