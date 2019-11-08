"За 25 лет никогда такого не видел": пляж в Финляндии покрыли "ледяные яйца"

Эксперты поясняют, что это редкое явление создает природа, когда вода ветер смешивается с водой и создает маленькие кусочки льда.

Ристо Маттила рассказал ВВС, что никогда ранее такого не видел.

"Я был на пляже вместе с женой. Погода была солнечной, около -1 градуса по Цельсию, и это был довольно ветреный день", - сказала он.

"Там мы обнаружили это удивительно явление. На берегу был снег и эти ледяные шары".

Маттила рассказал, что маленькие шары были размером с яйцо, а большие - с футбольный шар.

"Это был удивительный вид. 25 лет живя вблизи, я никогда такого не видел", - повторил он.

"Так как у меня была с собой камера, я решил сохранить этот вид для потомков".

Эксперт по погоде ВВС Джордж Годфолор сказал, что для того, чтобы появились ледяные шары, погода должна быть холодной и немного ветреной.

О подобных "чудесах природы" сообщалось и ранее, в том числе в России и на озере Мичиган недалеко от Чикаго.