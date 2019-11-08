Во время мероприятий Дня Лачплесиса закроют набережную 11 Ноября

С 20 часов вечера 10 ноября до 11 часов утра 11 ноября запретят остановку и стоянку транспортных средств на обеих сторонах улицы между площадью Гердера и Домской площадью, на площади Гердера и на Домской площади.

В свою очередь с 20 часов вечера 10 ноября до 23.59 часов ночи 11 ноября запретят стоять и останавливаться на обеих сторонах набережной 11 Ноября на участке от Каменного моста до Вантового моста и на параллельной набережной 11 Ноября улице.

С 20 часов вечера 10 ноября до 12 часов дня 11 ноября запрет на стоянку и остановку будет действовать на правой стороне бульв. Аспазияс на участке от ул. Театра до ул. Калькю (со стороны парка) и на правой стороне бульв. Зигфрида Анны Мейеровица на участке от ул. Калькю до ул. Смилшу (со стороны парка).

Также остановку и стоянку запретят с 6 часов утра до 13.30 часов дня 11 ноября на обеих сторонах ул. Айзсаулес, на обеих сторонах ул. Вароню на участке от ул. Айзсаулес до здания на ул. Вароню, 3А (около Рижского Братского кладбища), а также на автостоянке около Первого Лесного кладбища на ул. Айзсаулес, а с 8 часов утра до 24 часов ночи – на ул. Валгума на участке от бульв. Узварас до ул. Акменю и на правой стороне ул. Бариню на участке и в направлении от бульв. Узварас до ул. Херманя.

В том числе 11 ноября с 15.00 до 24.00 организуют двустороннее движение по ул. Пилс на участке от Полю гате до Домской площади и по Домской площади на участке от ул. Пилс до ул. Екаба и по параллельной набережной 11 Ноября улице на участке от Бискапа гате до ул. Яуниела.

11 ноября с 10.10 до 11.15 в случае необходимости ограничат или закроют движение пешеходов по площади Бривибас.

Рижская дума призывает учитывать, что Военная полиция Национальных вооруженных сил и Государственная полиция 11 ноября с 8.30 до 10.15 в случае необходимости ограничат или закроют движение транспорта и пешеходов по площади Гердера, а с 11.30 будут регулировать движение на перекрестке улиц Айзсаулес и Гауяс, а также на перекрестке пр. Межа и ул. Вароню.

В том числе 11 ноября с 17 часов вечера в случае необходимости ограничат или закроют движение движение транспортных средств по маршруту факельного шествия (от Рижского Братского кладбища до площади Свободы и набережной 11 Ноября по маршруту: Рижское Братское кладбище – ул. Вароню – ул. Гауяс – ул. Миера – ул. Бривибас – бульв. Бривибас – площадь Бривибас – ул. Калькю – площадь Ливов – ул. Зиргу – Домская площадь – площадь Гердера – Бискапа гате – набережная 11 Ноября). Также с 19 часов вечера до окончания шествия закроют движение транспортных средств (кроме общественного транспорта до 19.20):

по Каменному мосту;

по ул. 13 Января на участке и в направлении от бульв. Райниса до набережной 11 Ноября (кроме общественного транспорта);

по набережной 11 Ноября на участке от ул. 13 Января до Каменного моста (кроме общественного транспорта);

по бульв. Узварас на участке от ул. Валгума до Каменного моста.