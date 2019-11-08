TV3 и LNT могут уволить около 30 сотрудников

Представитель All Media Baltics Алисе Малишко отметила, что начиная с пятницы будут организованы разговоры с командами обоих служб, в связи с этим в настоящее время будет некорректным называть число увольнений.

В Государственном агентстве занятости отметили, что предприятие не сообщало о планируемом коллективном увольнении.

Как сообщалось, медиагруппа All Media Baltics с декабря будет работать в Балтии под брендом TV3.

Kompānijā informēja, ka "All Media Baltics" paplašinās kanāla TV3 piedāvāto ziņu apmēru, pārnesot lielāko daļu no LNT ziņu dienesta radītā satura. Mediju grupa veidos arī vienotu ziņu dienestu.

Предусмотрены изменения в работе входящих в группу телеканалов, в частности, канал LNT больше не будет продолжать работу в теперешней форме. All Media Baltics расширит объем предлагаемых на TV3 новостей, перенеся туда большую часть контента, создаваемого новостной службой LNT.

Будет также создана единая новостная служба.