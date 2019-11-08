TV3 и LNT могут уволить около 30 сотрудников

Медиагруппа All Media Baltics в пятницу, 8 ноября, начнёт переговоры с командами новостных служб телеканалов TV3 и LNT, пока что не называя возможное число увольнений, выяснило агентство LETA. Согласно неофициальной информации, в связи с реорганизацией планируется уволить около 30 сотрудников.
Представитель All Media Baltics Алисе Малишко отметила, что начиная с пятницы будут организованы разговоры с командами обоих служб, в связи с этим в настоящее время будет некорректным называть число увольнений.
В Государственном агентстве занятости отметили, что предприятие не сообщало о планируемом коллективном увольнении.
Как сообщалось, медиагруппа All Media Baltics с декабря будет работать в Балтии под брендом TV3.
Kompānijā informēja, ka "All Media Baltics" paplašinās kanāla TV3 piedāvāto ziņu apmēru, pārnesot lielāko daļu no LNT ziņu dienesta radītā satura. Mediju grupa veidos arī vienotu ziņu dienestu.
Предусмотрены изменения в работе входящих в группу телеканалов, в частности, канал LNT больше не будет продолжать работу в теперешней форме. All Media Baltics расширит объем предлагаемых на TV3 новостей, перенеся туда большую часть контента, создаваемого новостной службой LNT.
Будет также создана единая новостная служба.
Atlaiž vismaz 30. Viss pārējais ir vnk pīārs. Piespiedīs ražot daudz vairāk ar tiem pašiem resursiem, jo "daudz lielākais ziņu dienests", redzot attieksmi pret TV3 un LNT ziņu kolēģiem gadu garumā, ir tīrākais eifēmisms.— Sanita Jemberga (@jemberga) November 8, 2019