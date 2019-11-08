Сборная Латвии по хоккею в овертайме вырвала победу у Франции

Для латвийской сборной игра началась очень неудачно - уже на второй минуте Шарль Бертран убежал от защитника и забил в ворота Кристапа Назарова, для которого это был дебют за национальную команду.

Во втором периоде латвийской команде долго неудавалось подобрать ключ к воротам соперника, несмотря на достаточно большое количество моментов. Сравнять счёт удалось на 34-й минуте, когда Микс Индрашис сумел реализовать численное большинство.

Заключительный период начался с двойного удаления - штраф заработали Артур Кулда и Фрэнк Разгалс. В меньшинстве удалось выстоять и сохранить ворота Назарова нетронутыми. В оставшееся время обе команды играли в открытый и динамичный хоккей, но голов до конца основного времени так и не последовало.

Победный гол сборной Латвии в овертайме забил Денис Смирнов, который на 3-й минуте обыграл всех трёх противников и направил шайбу между ног французского вратаря.