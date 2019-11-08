Сборная Латвии по хоккею в овертайме вырвала победу у Франции

Сборная Латвии по хоккею одержала вторую победу на турнире четырёх наций, который проходит в Лиепае. В пятницу, 8 ноября, подопечные Боба Хартли в овертайме вырвали победу у команды Франции - 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).
Для латвийской сборной игра началась очень неудачно - уже на второй минуте Шарль Бертран убежал от защитника и забил в ворота Кристапа Назарова, для которого это был дебют за национальную команду.
Во втором периоде латвийской команде долго неудавалось подобрать ключ к воротам соперника, несмотря на достаточно большое количество моментов. Сравнять счёт удалось на 34-й минуте, когда Микс Индрашис сумел реализовать численное большинство.
Заключительный период начался с двойного удаления - штраф заработали Артур Кулда и Фрэнк Разгалс. В меньшинстве удалось выстоять и сохранить ворота Назарова нетронутыми. В оставшееся время обе команды играли в открытый и динамичный хоккей, но голов до конца основного времени так и не последовало.
Победный гол сборной Латвии в овертайме забил Денис Смирнов, который на 3-й минуте обыграл всех трёх противников и направил шайбу между ног французского вратаря.
Напомним, что в первом матче на турнире четырёх наций сборная Латвии обыграла Словению в серии буллитов - 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0). Заключительный матч на турнире сборная Латвии проведёт в субботу, когда выйдет на лёд против Беларуси.