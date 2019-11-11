Пн, 11.11.2019
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"Очень плохое событие": Левитс высказался о реорганизации LNT

Эгил Левитс

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Президент Латвии Эгил Левитс будет побуждать политиков действовать, чтобы создать систему, гарантирующую жителям Латвии более качественное и достоверное информационное пространство, особенно в ситуации, когда реорганизуется одно из крупнейших СМИ - телеканал LNT.

Левитс в интервью передаче LNT 900 sekundes высказался, что латвийское информационное пространство и ранее было узким, а реорганизация новостной службы LNT еще более ухудшит ситуацию. 

"С точки зрения зрителей это очень плохое событие, потому что с исчезновением бренда LNT, аналитической и новостной службы наше информационное пространство станет еще слабее", - сказал президент.

По его словам, чтобы демократия могла хорошо функционировать, требуется качественное информационное пространство с информацией из достоверных источников, и государство должно действовать, чтобы это обеспечить.

Левитс считает, что государство должно заботиться о существовании не только общественных, но и качественных коммерческих СМИ.

Как сообщалось, медиагруппа All Media Baltics с декабря будет работать в Балтии под брендом TV3. Предусмотрены изменения в портфеле телеканалов, в частности, канал LNT больше не будет продолжать работу в нынешней форме.

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