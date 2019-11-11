"Очень плохое событие": Левитс высказался о реорганизации LNT

Левитс в интервью передаче LNT 900 sekundes высказался, что латвийское информационное пространство и ранее было узким, а реорганизация новостной службы LNT еще более ухудшит ситуацию.

"С точки зрения зрителей это очень плохое событие, потому что с исчезновением бренда LNT, аналитической и новостной службы наше информационное пространство станет еще слабее", - сказал президент.

По его словам, чтобы демократия могла хорошо функционировать, требуется качественное информационное пространство с информацией из достоверных источников, и государство должно действовать, чтобы это обеспечить.

Левитс считает, что государство должно заботиться о существовании не только общественных, но и качественных коммерческих СМИ.