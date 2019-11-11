В устрашающей развалине на улице Марияс все же проведут ремонт

Как указал мэр Риги Олег Буров, владельцы здания достигли соглашения и в Рижское городское стройуправление подан проект "в минимальном составе", предусматривающий, что на первом этаже здания будет расположен ресторан, а в остальной части дома будут находиться служебные квартиры.

Проект предусматривает возобновление исторического фасада здания, смену несущих конструкций и кровли, кроме того в доме появится два лифта.

Кроме того у здания сменился один из владельцев. То есть, одна часть дома по-прежнему принадлежит гражданину Эстонии Томасу Тулу, а другая - гражданке Эстонии Трине Неллис.

С января 2018 года часть дома принадлежала Евнгению Петрову, а с июля по август этого года ее владельцем была компания B.L. Property Agents Ltd. С 15 года владелицей упомянутой части здания является Неллис.

Согласно информации в Земельной книге, Неллис за половину недвижимости заплатила 500 000 евро. И Тул, и Неллис являются членами совета группы текстильной промышленности Silvano Fashion Group.

В самоуправлении указали, что новая владелица оповещена о запланированных ремонтных работах. Также Неллис проинформирована, что в случае, если ремонт не будет выполнен, будут применяться штрафы.

В апреле прошлого года Рижская дума приняла решение, предусматривающее, что владельцы домы должны разработать и согласовать строительный проект в минимальном составе. Основываясь на решении самоуправления, это нужно было сделать до 11 марта.

Несмотря на то, что некоторые строительные работы ведут сами владельцы, минимальный состав проекта реконструкции еще предстоит согласовать, так как он был представлен строительному совету только на прошлой неделе.

За невыполнение этого пункта к каждому владельцу применен штраф в размере 22 130 евро, в целом составляя 44 260 евро.

С Тула удалось взыскать всю сумму, а с Петрова - 219 евро.

Владельцы не только должны согласовать проект, но и в течение полутора лет с момента согласования, но не позже чем через два года и четыре месяца, получить отметку в разрешении на строительство о выполнении проектных условий и начала строительных работ, а также начать реконструкцию. Это необходимо сделать до 10 сентября 2020 года.

Реконструкцию дома нужно завершить не позднее 10 сентября 2022 года.