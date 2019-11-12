Кому принадлежит Latvijas Hipotēka?

Когда LHZB реорганизовали, Талумс и нынешний совладелец Никита Гончар не медлили. Свое первое предприятие, которое до осени 2013 году называлось Aizdevumu fonds (а до этого — Bankas.lv) переименовали — в Latvijas hipotēka, создали логотип, похожий на логотип срочного вкладa старого банка — "Озолc", и перебрались в те же самые помещения на Бривибас гатве, где ранее базировался филиал государственного банка. СМИ обратили внимание, что все выглядит как копирование имиджа государственного банка. Однако, надзорные учреждения проблемы не усмотрели.

ФОТО: Re:baltica

Младший Талумса на пять лет Гончар вошел в бизнес в 2012 году, в возрасте 23-х лет. Сначала как должностное лицо на отдельных предприятиях, но с 2013 года — как совладелец LH вместо Урманиса. Сейчас именно он главный спикер предприятия, который снялся в некоторых рекламах предприятия. Он же представлял LH и в разговоре с Re:Baltica.

Кто финансирует?

Если углубленно проанализировать данные Земельной книги, видно, что сделки покупки с обратным выкупомLH в основном реализует по одной схеме. Собственность, которую покупают у клиентов и якобы собираются им отдать, незамедлительно закладывают. Таким образом можно получить деньги, которые надо заплатить клиентам, у которых собственность покупается. Залогодателями были другие небанковские кредиторы, к примеру, SIA Aksioma 24, Vita Credit или West Credit. Позднее, к схеме подключились и банки, к тому же, со значительными суммами. В банке Citadele у LH была кредитная линия в четверть миллиона евро, а в банкеLatvijas Pasta banka (LPB Bank), который фигурирует в большинстве случаев — кредитная линия от 3 до 4,5 миллионов евро.

С 2017 года долги клиентов LH стала уступать другим фирмам: SV Invest, SIA Volcom и потом Loan MGTM.Так было в описанном Re:Baltica случае Иветы Винберги. Кроме того, в графиках новых платежей, по которым должник производил выплаты уже другим предприятиям, контактным лицом все равно была указана LH.

SV Invest и Volcom принадлежат гражданину России Сергею Волдману, которому, согласно информации из базы данных российского бизнеса, принадлежат два относительно небольших предприятия по оптовой торговле в Москве. В свою очередь в Loan MGTM, которым уступали долги впоследствии, Волдман выступает совладельцем наравне с Талумсом и Гончаром.

По сути, компания долги клиентов передает сама себе. "Это запрещено?", — было единственным ответом Гончара об этой тенденции. На другие же вопросы — об источниках финансирования и Сергее Волдмане — ответов не последовало и вовсе. "Ответы на некоторые из Ваших вопросов доступны в публичных регистрах. Остальные вопросы содержат коммерческую тайну и вопросы личного характера, которые мы не имеем юридического права и не хотим обсуждать", — так на адресованные Гончару и Талумсу вопросы по электронной почте ответила LH.

Спорная бизнес-практика прибыльна. Оборот предприятия в прошлом году достиг 1,7 миллионов евро, а прибыль составила 234 тысячи евро, свидетельствует годовой отчет. Последние три года все обороты компании возрастали. И на имя предприятия как держателя зарегистрированы два новых и дорогих автомобиля — Mercedes Benz 2014 года и Land Rover Range Rover Sport. 2015 года. Этой осенью предприятие начало строить образ общественного благотворителя, став спонсором команды высшей лиги по флорболу Masters.

Автор: Лиене Бариса – Сермуле (Re:Baltica)

Редактор: Санита Йемберга (Re:Baltica)

В подготовке статьи принимала участие Инга Сприньге (Re:Baltica)

Графики: Мадара Эйхе (Re:Baltica)