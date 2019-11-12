Кому принадлежит Latvijas Hipotēka?
Прибыв на согласованное интервью в офис и центр обслуживания клиентов Latvijas Hipotēka (LH) на Бривибас гатве, сначала нужно подождать в небольшом, аскетично оборудованном помещении для переговоров, которое размещено за стойкой администратора. Это отдаленное место для переговоров, так как другие, ограниченные стеклянными стенами помещения, видны там же — в зале обслуживания клиентов. Вскоре приходит один из членов правления LH вместе с юристом предприятия. Они энергичны и кажутся отзывчивыми. Но это впечатление обманчиво.
Еще перед встречей в письме по электронной почте было указание: "Мы можем поделиться с Вами нашим опытом, но не готовы сниматься". При личной встрече последовало сообщение, что и на аудиозапись представители предприятия не готовы. Сам разговор состоялся, однако вопросы сотрудникам LH не понравились. По их словам, они заставляют терять доверие к журналистике.
Типично для бизнесменов из сферы быстрых кредитов и небанковского кредитования, и владельцам LH — Эдгару Талумсу и Никите Гончару — около 30. Несмотря на то, что в бизнесе займов они уже около десяти лет, полноценных интервью с ними практически не было. В основном это были ответы на вопросы журналистов о сомнительной бизнес-практике, или рекламные видео.
Более подробное описание о них можно найти в валмиерской региональной газете Liesma за 2010 год, в которой Талумс с тогдашним бизнес-партнером рассказывает, как, учась юриспруденции, начал как курьер в компании инвестиций и недвижимости, но выслужился и позднее основал свое предприятие. «Нам реально повезло, мы это не отрицаем и не говорим, что мы какие-то умники, скорее были в нужное время и в нужном месте», — рассказали газете тогдашние основатели LH Талумс и Калвис Урманс, бизнесмен в сфере недвижимости, который недавно купил здание бывшей Национальной библиотеки на улице Барона.
Скандалы с первого дня
В первый скандал молодые предприниматели умудрились попасть уже вскоре после основания фирмы в 2008 году. Изначально она называлась bankas.lv, но контролер финансового рынка (FKTK) возразил, что название вводит в заблуждение так как якобы якобы относится к банковским услугам. Кроме того, предприятие предлагало инвестировать с прибылью в 20%, что регулятор интерпретировал как принятие вкладов без лицензии.
Название сменили, а "инвестиционный бизнес" перенесли на другое предприятие, Latvijas investīcijas un aizdevumi (позднее просто Latvijas investīcijas). Талумс с Урманисом основали его на пике экономического кризиса в 2009 году. «Новая экономическая ситуация, новые возможности инвестировать", — цитирует Талумса пресс-релиз нового предприятия в июне 2009 года.
Спустя полгода деятельность этих бизнесменов снова привлекла внимание FKTK из-за предложений инвестировать с прибылью в 20%. Но бизнесменов это не смутило. В архиве агентства LETA можно найти новость, в которой Талумс утверждает, что не знает, ответили ли они FKTK, так как не восприняли призыв контролера "особо серьезно". Экономическая полиция по просьбе контролера оценила деятельность фирмы, но начинать уголовный процесс отказалась.
Однако избежать другого уголовного дела не удалось. По коррупционному делу должностного лица жилищного департамента Рижской думы Арии Стабини предприятие получило штраф в размере 6400 евро, так как было среди взяткодателей. Предприятию было нужно, чтобы Рижская дума дала муниципальную квартиру некой женщине-арендатору новоприобретенного дома, чтобы она как можно быстрее освободила помещение.
И другие свидетельства указывают на спорную бизнес-практику. Во-первых — то, как Талумс с Гончаром получили название предприятия. В свое время государству принадлежал банк Latvijas hipotēku un zemes banka (LHZB), часть которого после реорганизации в 2014 году стала учреждением по развитию финансов Altum, которое поддерживает молодых предпринимателей, начинающих бизнес, помогает с утеплением домов и приобретением первого жилья и т.д.
Когда LHZB реорганизовали, Талумс и нынешний совладелец Никита Гончар не медлили. Свое первое предприятие, которое до осени 2013 году называлось Aizdevumu fonds (а до этого — Bankas.lv) переименовали — в Latvijas hipotēka, создали логотип, похожий на логотип срочного вкладa старого банка — "Озолc", и перебрались в те же самые помещения на Бривибас гатве, где ранее базировался филиал государственного банка. СМИ обратили внимание, что все выглядит как копирование имиджа государственного банка. Однако, надзорные учреждения проблемы не усмотрели.
Младший Талумса на пять лет Гончар вошел в бизнес в 2012 году, в возрасте 23-х лет. Сначала как должностное лицо на отдельных предприятиях, но с 2013 года — как совладелец LH вместо Урманиса. Сейчас именно он главный спикер предприятия, который снялся в некоторых рекламах предприятия. Он же представлял LH и в разговоре с Re:Baltica.
Кто финансирует?
Если углубленно проанализировать данные Земельной книги, видно, что сделки покупки с обратным выкупомLH в основном реализует по одной схеме. Собственность, которую покупают у клиентов и якобы собираются им отдать, незамедлительно закладывают. Таким образом можно получить деньги, которые надо заплатить клиентам, у которых собственность покупается. Залогодателями были другие небанковские кредиторы, к примеру, SIA Aksioma 24, Vita Credit или West Credit. Позднее, к схеме подключились и банки, к тому же, со значительными суммами. В банке Citadele у LH была кредитная линия в четверть миллиона евро, а в банкеLatvijas Pasta banka (LPB Bank), который фигурирует в большинстве случаев — кредитная линия от 3 до 4,5 миллионов евро.
С 2017 года долги клиентов LH стала уступать другим фирмам: SV Invest, SIA Volcom и потом Loan MGTM.Так было в описанном Re:Baltica случае Иветы Винберги. Кроме того, в графиках новых платежей, по которым должник производил выплаты уже другим предприятиям, контактным лицом все равно была указана LH.
SV Invest и Volcom принадлежат гражданину России Сергею Волдману, которому, согласно информации из базы данных российского бизнеса, принадлежат два относительно небольших предприятия по оптовой торговле в Москве. В свою очередь в Loan MGTM, которым уступали долги впоследствии, Волдман выступает совладельцем наравне с Талумсом и Гончаром.
По сути, компания долги клиентов передает сама себе. "Это запрещено?", — было единственным ответом Гончара об этой тенденции. На другие же вопросы — об источниках финансирования и Сергее Волдмане — ответов не последовало и вовсе. "Ответы на некоторые из Ваших вопросов доступны в публичных регистрах. Остальные вопросы содержат коммерческую тайну и вопросы личного характера, которые мы не имеем юридического права и не хотим обсуждать", — так на адресованные Гончару и Талумсу вопросы по электронной почте ответила LH.
Спорная бизнес-практика прибыльна. Оборот предприятия в прошлом году достиг 1,7 миллионов евро, а прибыль составила 234 тысячи евро, свидетельствует годовой отчет. Последние три года все обороты компании возрастали. И на имя предприятия как держателя зарегистрированы два новых и дорогих автомобиля — Mercedes Benz 2014 года и Land Rover Range Rover Sport. 2015 года. Этой осенью предприятие начало строить образ общественного благотворителя, став спонсором команды высшей лиги по флорболу Masters.
Автор: Лиене Бариса – Сермуле (Re:Baltica)
Редактор: Санита Йемберга (Re:Baltica)
В подготовке статьи принимала участие Инга Сприньге (Re:Baltica)
Графики: Мадара Эйхе (Re:Baltica)
Перевод на русский язык: Александр Овсянников, TVNET