Буров вернул правление Rīgas Centrāltirgus, а Rīgas namu pārvaldnieks - уволил

Председатель Рижской думы Олег Буров из-за утраты доверия постановил уволить правление ООО Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), а также восстановил в должностях уволенное бывшим вице-мэром Вадимом Баранником правление Rīgas Centrāltirgus.
Во вторник, 19 ноября, на пресс-конференции Буров сообщил также, что решил утвердить на должности члена совета ООО Rīgas Satiksme прежнего председателя правления предприятия Эрнеста Саулитиса.
Последним рабочим днем Саулитиса в правлении будет 21 ноября, первым рабочим днем в совете - 22 ноября.
Ранее председателем правления RNP был Айвар Гонтарев, в правлении работали также Роланд Погулис и Иво Лецис.
Напомним, ранее Рижская дума голосами 40 депутатов сместила с должности вице-мэра Баранника.