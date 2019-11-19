Вт, 19.11.2019
Мне кажется, люди испугались и не пошли на этот фильм. Они решили, что будет слишком сильная чернуха. Юрис Курсиетис, режиссер фильма "Олег"
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Буров вернул правление Rīgas Centrāltirgus, а Rīgas namu pārvaldnieks - уволил

Олег Буров

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Председатель Рижской думы Олег Буров из-за утраты доверия постановил уволить правление ООО Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), а также восстановил в должностях уволенное бывшим вице-мэром Вадимом Баранником правление Rīgas Centrāltirgus.

Во вторник, 19 ноября, на пресс-конференции Буров сообщил также, что решил утвердить на должности члена совета ООО Rīgas Satiksme прежнего председателя правления предприятия Эрнеста Саулитиса.

Последним рабочим днем Саулитиса в правлении будет 21 ноября, первым рабочим днем в совете - 22 ноября. 

Ранее председателем правления RNP был Айвар Гонтарев, в правлении работали также Роланд Погулис и Иво Лецис.

Напомним, ранее Рижская дума голосами 40 депутатов сместила с должности вице-мэра Баранника.

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