Бывший сотрудник российской налоговой инвестирует в странах Балтии миллионы

На сегодняшний день в России существуют две компании, связанные с Тимофеем Суконкиным: "КРЕДО-Инвест" и "Профоценка". В последней Тимофей указан в качестве учредителя компании, которому принадлежит 25%.

По данным единого государственного реестра юридических лиц Российской Федерации, в 2016 году "Кредо-Инвест" заработала 3 472 000 рублей. Отчетная прибыль "Профоценки" еще скромнее, сообщают журналисты. В 2016 году 39 000 рублей.

Другими словами, в 2016 году российские компании, связанные с Суконкиным, заработали 3 511 000 рублей, что по среднему годовому курсу составляет всего 47 450 евро. В том же году Estmak Capital Aktiengesselschaft предоставила кредиты своим дочерним предприятиям в размере 3 815 000 евро.

Что касается принадлежащих Суконкину компаний в Латвии, TVNET обратился за информацией в Службу финансовой разведки. Служба не подтверждает, и не опровергает информацию о проверках в Baltic Business Park или SIA Krasta SPV.

В то же время Служба считает, что информацию об инвестициях Суконкина в эти компании можно зарегистрировать как сообщение о подозрительной сделке, заверила пресс-секретарь Зайга Барвида.

Раньше партнеры, теперь враги

В течение долгого времени инвестировать в Эстонию Суконкину помогал Capital Mill. Однако в 2018 году бывшие партнеры прекратили сотрудничество, и теперь пытаются дистанцироваться друг от друга.

Capital Mill стремится тщательно исследовать своих клиентов. Суконкин не был исключением. Журналисты Insight и Pealtnägija спросили руководство компании, смог ли Суконкин объяснить происхождение средств.

"Я не буду комментировать причины прекращения наших отношений с клиентом. Однако это связано, в частности, с отсутствием ответов Тимофея по внутреннему контролю", - рассказал журналистам Игорь Мелдер.

Другими словами, происхождение средств проблемным посчитал и Capital Mill.

"Этого достаточно, чтобы загорелась красная лампочка и люди, обладающие полномочиями, проверили бы эти сделки, потому что [здесь] может быть речь о непрозрачных сделках", - убежден бывший прокурор Эстонии, член правления общественной организации "Эстония без коррупции" Стевен-Христо Эвестус.

Большой инвестор - большие секреты

Тимофей Суконкин в Эстонии владеет компанией Estmak Capital. У него также есть временный вид на жительство в Эстонии.

Однако Суконкин, подавая документы на получение разрешения, не указал, что в свое время он работал в российской налоговой службе.

Журналисты узнали об этом факте от Александра Жукова, который после потери своего имущества обратился в правоохранительные органы против Суконкина. Возбуждено уголовное дело.

В ходе разбирательства Жуков получил доступ к информации о работе Суконкина в российской налоговой службе. Журналистам Жуков подтвердил это соответствующими документами.