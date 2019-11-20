Бывший сотрудник российской налоговой инвестирует в странах Балтии миллионы
Проживающий в Эстонии предприниматель в сфере недвижимости Тимофей Суконкин за последние годы инвестировал несколько миллионов евро в эстонские и латвийские компании. Однако происхождение вложенных денег неясное. Об этом сообщает эстонское общественное телевидение Insight и Pealtnägija.
Журналисты Дмитрий Пастухов и Микхель Кярмас (Kärmas) изначально расследовали дело российского бизнесмена. У человека по имени Александр Жуков был собственный бизнес по продаже автомобилей в Санкт-Петербурге, но во время кризиса 2008 года компания столкнулась со значительными трудностями и переориентировала свою деятельность на аренду помещений.
За этим последовало предательство делового партнера, который инициировал неплатежеспособность компании обоих. В трудное время именно Тимофей Суконкин помог Жукову деньгами.
Теперь Жуков обвиняет Суконкина в том, что тот нечестным путем получил в свою собственность здания, ранее принадлежавшие Жукову.
В поисках информации о Суконкине журналисты обнаружили ряд непрозрачных вложений, связанных с компаниями в Латвии и Эстонии.
Большие деньги из неоткуда
При изучении годовых отчетов и других финансовых документов компаний, связанных с Суконкиным, эстонские журналисты обратили внимание на 7 конкретных компаний: пять в Эстонии (Lasnamäe Tervisemaja OÜ, Kinnistud S OÜ, Poordi 3 OÜ, EHT114B OÜ, GAASI 5 OÜ ") и две в Латвии (Krasta SPV SIA, Baltic Business Park SIA).
Все упомянутые компании являются дочерними предприятиями АО Estmak Capital Aktiengesselschaft, зарегистрированной в Лихтенштейне. Тимофей Суконкин включен в Регистр предприятий Эстонии как истинный бенефициар дочерних предприятий акционерного общества в Эстонии. Журналисты пришли к выводу, что он также владеет акционерным обществом Лихтенштейна.
С 2014 года материнская компания регулярно кредитует свои дочерние компании в странах Балтии. Например, в 2014 году Poordi 3 OÜ получила от акционерного общества кредит в размере 4 816 500 евро, а Kinnistud S - 2 694 000 евро.
В 2016 году кредит, предоставленный Poordi 3 OÜ, уже превысил 2 миллиона евро. В 2016 году Lasnamäe Tervisemaja OÜ получила кредит от Estmak в размере 1 770 000 евро.
Что касается дочерних компаний, зарегистрированных в Латвии - Baltic Business Park, единственным акционером которого является Estmak Capital Aktiengesselschaft, в своем годовом отчете за 2018 год указала 305 000 евро в качестве "долга перед акционерами". В то же время в 2017 и 2018 годах компания несла убытки.
Krasta SPV SIA немного отличается от других дочерних компаний. Estmak Capital Aktiengesselschaft принадлежит только половина этой компании. Другая половина принадлежит Future Investments B.V., которая в свою очередь связана с руководством эстонской компании Capital Mill: Марко Куле и Игорем Мелдером.
Последний письменно подтвердил эстонским журналистам, что партнеры инвестировали в SIA Krasta SPV равные доли, т.е. 50 на 50. В 2017 году компания была должна своим акционерам 3 351 111 евро.
В то же время работающие в России компании, связанные с Суконкиным, и близко не получают той прибыли, которая позволяла бы выдавать такие щедрые займы.
"Тимофей лично рассказывал мне, что у него якобы есть контакты с российскими преступными группировками, административными органами или должностными лицами различного уровня. Может быть, с силовыми структурами, с таможней, с охранными структурами. Чьи деньги он вкладывает в Эстонии - мне не известно", - поделился своими мыслями Александр Жуков.
На сегодняшний день в России существуют две компании, связанные с Тимофеем Суконкиным: "КРЕДО-Инвест" и "Профоценка". В последней Тимофей указан в качестве учредителя компании, которому принадлежит 25%.
По данным единого государственного реестра юридических лиц Российской Федерации, в 2016 году "Кредо-Инвест" заработала 3 472 000 рублей. Отчетная прибыль "Профоценки" еще скромнее, сообщают журналисты. В 2016 году 39 000 рублей.
Другими словами, в 2016 году российские компании, связанные с Суконкиным, заработали 3 511 000 рублей, что по среднему годовому курсу составляет всего 47 450 евро. В том же году Estmak Capital Aktiengesselschaft предоставила кредиты своим дочерним предприятиям в размере 3 815 000 евро.
Что касается принадлежащих Суконкину компаний в Латвии, TVNET обратился за информацией в Службу финансовой разведки. Служба не подтверждает, и не опровергает информацию о проверках в Baltic Business Park или SIA Krasta SPV.
В то же время Служба считает, что информацию об инвестициях Суконкина в эти компании можно зарегистрировать как сообщение о подозрительной сделке, заверила пресс-секретарь Зайга Барвида.
Раньше партнеры, теперь враги
В течение долгого времени инвестировать в Эстонию Суконкину помогал Capital Mill. Однако в 2018 году бывшие партнеры прекратили сотрудничество, и теперь пытаются дистанцироваться друг от друга.
Capital Mill стремится тщательно исследовать своих клиентов. Суконкин не был исключением. Журналисты Insight и Pealtnägija спросили руководство компании, смог ли Суконкин объяснить происхождение средств.
"Я не буду комментировать причины прекращения наших отношений с клиентом. Однако это связано, в частности, с отсутствием ответов Тимофея по внутреннему контролю", - рассказал журналистам Игорь Мелдер.
Другими словами, происхождение средств проблемным посчитал и Capital Mill.
"Этого достаточно, чтобы загорелась красная лампочка и люди, обладающие полномочиями, проверили бы эти сделки, потому что [здесь] может быть речь о непрозрачных сделках", - убежден бывший прокурор Эстонии, член правления общественной организации "Эстония без коррупции" Стевен-Христо Эвестус.
Большой инвестор - большие секреты
Тимофей Суконкин в Эстонии владеет компанией Estmak Capital. У него также есть временный вид на жительство в Эстонии.
Однако Суконкин, подавая документы на получение разрешения, не указал, что в свое время он работал в российской налоговой службе.
Журналисты узнали об этом факте от Александра Жукова, который после потери своего имущества обратился в правоохранительные органы против Суконкина. Возбуждено уголовное дело.
В ходе разбирательства Жуков получил доступ к информации о работе Суконкина в российской налоговой службе. Журналистам Жуков подтвердил это соответствующими документами.
В прошении о выдаче разрешения на временное проживание есть графа, в которой необходимо указать, служил ли человек в армии или был ли связан с службами безопасности или разведки. В этой колонке Тимофей честно написал "нет". Тем не менее, в анкете также есть графа под названием "Биографические данные", где Суконкин не указал, что работал в налоговой службе России. Эту информацию журналистам Insight and Pealtnägija подтвердили в Департаменте полиции и пограничной охраны Эстонии.
"Если иностранец подает данные, которые не соответствуют действительности, это, несомненно, проблема", - подтвердил глава Службы миграции и пограничного контроля префектуры Пыхья в Эстонии Индрек Ару.
Предприниматель избегает ответов
Журналисты пытались связаться с самим Суконкиным, чтобы выяснить происхождение средств и выдвинутые против него обвинения. Он не ответил на вопросы журналистов.
Адвокат Суконкина, Антон Сигал, также не ответил ни на один из вопросов Insight и Pealtnägija.
В результате происхождение средств остается неясным.
Точно так же Суконкин и его адвокат не объяснили, почему при подаче заявления на вид на жительство в Эстонии Суконкин скрыл тот факт, что он работал в российской налоговой службе.
"Тимофей Суконкин живет и работает в Эстонии с 2009 года. Его основной бизнес - развитие недвижимости. [...] Он заработал первоначальный капитал в России, где у него уже много лет нет никаких деловых интересов", - письменно пояснил адвокат Суконкина.
Сигал также утверждает, что сотрудничество с Capital Mill закончилось по инициативе Суконкина, потому что у него возникли сомнения относительно суммы денег, выплачиваемых консультантам, и качества обслуживания, говорится в письме.
"Тимофей не заинтересован в разрешении споров с Capital Mill через СМИ. Он считает невозможным комментировать абсурдные заявления бывших партнеров, использованных в этом случае для шантажа", - заявил журналистам адвокат Суконкина.
Портал TVNET также обратился к SIA Baltic Business park, но связаться с правлением компании не удалось.