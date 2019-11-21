Оппозиция в Рижской думе собрала подписи, чтобы инициировать отставку мэра Бурова

"Мы видим, что Буров не справляется с руководством думой, поэтому принято решение требовать его отставки", - сказала она.

Депутат Дайнис Лоцис (VL-TB/LNNK) заявил, что таким образом оппозиция хочет проверить способность Бурова обеспечить большинство голосов.

"Мы ничего не потеряем - либо у него будут эти голоса, либо нет, и тогда мы получим досрочные выборы", - сказал депутат.

Ранее представители оппозиции неоднократно заявляли, что намерены добиваться досрочных выборов в столице, и одним из способов является созыв подряд трех внеочередных заседаний думы, на которых не будет кворума, что станет основанием для роспуска думы.

Тем не менее со вторника, когда с поста вице-мэра был смещен представитель фракции независимых депутатов (ФНД) Вадим Баранник, что оставило коалицию без голосов депутатов этой фракции, никаких попыток созвать заседания оппозиция так и не предприняла.