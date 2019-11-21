Оппозиция в Рижской думе собрала подписи, чтобы инициировать отставку мэра Бурова

Оппозиционные партии Рижской думы собрали необходимые 20 подписей, чтобы инициировать отставку председателя думы Олега Бурова ("Честь служить Риге", ЧСР), сообщила агентству LETA представитель партии "Для развития Латвии" Иева Граудиня-Шутко.
"Мы видим, что Буров не справляется с руководством думой, поэтому принято решение требовать его отставки", - сказала она.
Депутат Дайнис Лоцис (VL-TB/LNNK) заявил, что таким образом оппозиция хочет проверить способность Бурова обеспечить большинство голосов.
"Мы ничего не потеряем - либо у него будут эти голоса, либо нет, и тогда мы получим досрочные выборы", - сказал депутат.
Ранее представители оппозиции неоднократно заявляли, что намерены добиваться досрочных выборов в столице, и одним из способов является созыв подряд трех внеочередных заседаний думы, на которых не будет кворума, что станет основанием для роспуска думы.
Тем не менее со вторника, когда с поста вице-мэра был смещен представитель фракции независимых депутатов (ФНД) Вадим Баранник, что оставило коалицию без голосов депутатов этой фракции, никаких попыток созвать заседания оппозиция так и не предприняла.
- В настоящее время коалиция в Рижской думе состоит из "Согласия" и ЧСР, у которых 28 голосов.
- У оппозиции 24 депутата - восемь представителей партии "Для развития Латвии", семь представителей Новой консервативной партии, пять депутатов VL-TB/LNNK и четыре депутата "Единства".
- Также в думе есть восемь независимых депутатов, в том числе четыре представителя ФНД.