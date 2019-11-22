Общая налоговая задолженность в Латвии - 885,9 млн евро

В начале ноября этого года общая налоговая задолженность, включая актуальные, приостановленные долги и долги с продлением срока уплаты, в Латвии составляла 885,946 млн евро, что на 0,9% меньше, чем месяцем ранее, сообщает Служба государственных доходов.
В том числе 481,144 млн евро составил долг перед основным государственным бюджетом, что на 1% меньше, чем в начале октября. Задолженность перед бюджетами самоуправлений составила 273,764 млн евро (-0,2%), а долг по взносам социального страхования - 131,039 млн евро (-2,3%).
Актуальные долги, по которым начисляются пени, на 1 ноября составляли 544,6 млн евро или 61,5% от общей суммы задолженностей.
Не подлежащими взысканию на 1 ноября 2019 года признаны долги в размере 259,8 тысяч евро - эти долги возникли у ликвидируемых предприятий до окончания процедуры ликвидации.
В свою очередь подлежащими взысканию на начало ноября признаны долги в размере 544,34 млн евро, в том числе реально взыскиваемыми признаны долги на сумму 163,722 млн евро, реально не взыскиваемыми - на сумму 380,618 млн евро.
Продление срока уплаты долга на 1 ноября было предоставлено по долгам в размере 54,185 млн евро.
Месяц назад - в начале октября 2019 года - общая налоговая задолженность в Латвии составляла 894,407 млн евро.