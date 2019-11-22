Общая налоговая задолженность в Латвии - 885,9 млн евро

В том числе 481,144 млн евро составил долг перед основным государственным бюджетом, что на 1% меньше, чем в начале октября. Задолженность перед бюджетами самоуправлений составила 273,764 млн евро (-0,2%), а долг по взносам социального страхования - 131,039 млн евро (-2,3%).

Актуальные долги, по которым начисляются пени, на 1 ноября составляли 544,6 млн евро или 61,5% от общей суммы задолженностей.

Не подлежащими взысканию на 1 ноября 2019 года признаны долги в размере 259,8 тысяч евро - эти долги возникли у ликвидируемых предприятий до окончания процедуры ликвидации.

В свою очередь подлежащими взысканию на начало ноября признаны долги в размере 544,34 млн евро, в том числе реально взыскиваемыми признаны долги на сумму 163,722 млн евро, реально не взыскиваемыми - на сумму 380,618 млн евро.

Продление срока уплаты долга на 1 ноября было предоставлено по долгам в размере 54,185 млн евро.