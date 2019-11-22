"Для развития/За!" предлагает обеспечить рост зарплат медиков за счет дефицита бюджета

"Для развития/За!" призывает премьер-министра Кришьяниса Кариньша и партнеров по коалиции включить дополнительные 60 миллионов евро, необходимые для увеличения зарплат медиков, в расширенную часть расходов бюджета.

Объединение напоминает, что 20 ноября Европейская комиссия (ЕК) опубликовала оценку бюджетов стран-членов Европейского союза (ЕС), указав на негативное влияние налоговых изменений, предпринятых предыдущим правительством, на доходы бюджета и предупредив о рисках. В то же время ЕК дала положительное заключение о плане бюджета Латвии.

Объединение подчеркивает, что гораздо больший риск для будущего Латвии связан с нестабильностью в системе здравоохранения, чем с разумным увеличением бюджетных расходов. На данный момент в Латвии небольшой дефицит бюджета, и увеличение финансирования здравоохранения примерно на 0,2% от внутреннего валового продукта (ВВП) возможно.

Опубликованный ЕК анализ гласит: "Среди всех отраслей финансирование здравоохранения сокращается больше всего: на полпроцента от ВВП - до 3,5% от ВВП".

"Для развития/За!" также подчеркивает, что в большинстве стран ЕС как бюджетный дефицит, так и государственный долг в несколько раз больше, чем в Латвии, однако ЕС не применяет к этим странам никаких санкций.

Дефицит латвийского бюджета (0,6% от ВВП) ниже, чем в среднем по еврозоне (0,8% от ВВП). Государственный долг Латвии (36% от ВВП) является вторым самым низким в еврозоне и более чем в два раза ниже среднего по еврозоне (86% от ВВП). "Для развития/За!" подчеркивает, что дефицит бюджета Латвии по меньшей мере в два раза ниже, чем у Бельгии, Испании, Франции, Италии, Финляндии и Словакии.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле ("Для развития/За!") поясняет, что инвестиции в здравоохранение окупятся более продуктивной работой и большей продолжительностью жизни уже в ближайшем будущем. По ее словам, неординарные ситуации требуют неординарных решений.