Неплатежеспособный Dzintars не объявлял NVA о массовых увольнениях

Согласно данным Firmas.lv, в 2018 году в компании были трудоустроены 316 сотрудников.

Как ранее сообщал TVNET, Пардаугавский суд Риги объявил производителя косметики Dzintars неплатежеспособным и назначил администратором процесса неплатежеспособности Яниса Озолиньша.

Процесс неплатежеспособности начат на основе заявления администратора процесса неплатежеспособности предприятия Марека Дикса.

Одновременно прекращен процесс правовой защиты, так как Dzintars более 30 дней не выполнял согласованный с кредиторами план мер в рамках процесса правовой защиты в редакции от 25 апреля 2019 года и суду не были представлены согласованные большинством кредиторов изменения плана.

Суд отметил, что в данном случае основным кредитором является Служба государственных доходов (СГД), которая не согласилась на новые изменения в плане мер правовой защиты Dzintars в сентябре этого года.

Причиной такого решения стал ряд факторов, в том числе то, что Dzintars не внес полностью очередной налоговый платеж, уплатив вместо необходимых 1,76 млн евро 273,24 тыс. евро, в результате чего долг по текущим налоговым платежам увеличился до 2,59 млн евро.

Во-вторых, выросли общая налоговая задолженность предприятия и долги по другим обязательным платежам - на день принятия решение СГД не утверждать изменения в плане мер они составляли 6,8 млн евро.

Кроме того, несмотря на однократные просьбы, Dzintars не предоставил договоры о сотрудничестве, проекты договоров о предусмотренной продаже недвижимого имущества или другие документы, которые подтверждали бы способность предприятия выполнить план мер процесса правовой защиты.

Также компания не выполнила ряд требований нормативных актов - не подала расчет прибыли или убытков и годовой отчет за 2018 год.

Член правления Dzintars Дагния Майке ранее сообщила агентству LETA, что кредиторы компании не согласились подождать до конца года, когда было запланировано продать производственные корпуса предприятия и за счет этого рассчитаться с кредиторами.

"Завод не нуждается в старых производственных корпусах советской эпохи, поэтому план предусматривал их продажу.

Один из потенциальных покупателей планировал прибыть только в ноябре, а процесс продажи занял бы около трех месяцев, но кредиторы не хотели ждать", - сказала Майке.

Она добавила, что производство компании Dzintars может осуществляться и в гораздо меньших помещениях или можно построить новый, более компактный завод. Также Майке заявила, что процесс неплатежеспособности может завершиться санацией.

"В любом случае Dzintars никуда не исчезает, потому что бренд, торговые марки и все патенты в качестве нематериальной собственности принадлежат [истинному выгодоприобретателю компании] Илье Герчикову", - подчеркнула Майке.

Позже появилась информация о том, что Герчиков учредил новую компанию - Dzintars Beauty.