Любите ли вы футбол так, как любит его Гленн Тэмплинн? Одержимый миллионер купил и возглавил клуб

Цель высокая, решительность - завидная. Что он сделал за один день?

Купил клуб, тут же уволил главного тренера, сам возглавил команду и подписал 15 новых футболистов.

Как объясняет Гленн: "Да, я мог приобрести клуб выше статусом, но я люблю вызовы. В жизни я достиг всех своих целей. А когда ты достигаешь целей и тебе становится скучно – это опасно", - цитирует бизнесмена Sports.ru.

Тэмплин заявил, что построит для "Ромфорда" новый стадион, а на первую игру он гарантировал не только бесплатный вход для болельщиков, но и бесплатный напиток.

Бизнесмен, он же тренер отличился и пламенными речами в раздевалке - в ход идут уроки мотивации, и даже песни.

Doing my speech for my kings of the jungle. My Lions done BTFC proud today 🦁🦁🦁🦁 pic.twitter.com/gc6bBc116s — Glenn Tamplin (@glenntamplin) 8 августа 2017 г.

Отметим, что Гленну Тэмплину 47 лет, он главный владелец металлургической компании AGP Steel. В 2017 году оборот предприятия составлял 5,8 миллионов евро в месяц. На "Ромфорд" предприниматель потратил 3 млн фунтов.

Клуб базируется в одноименном городке в восточной части Лондона. В прошлом году он занял предпоследнее место в восьмой лиге. Но для Гленна это лишь точка отсчёта:

"Мы сконцентрированы на том, чтобы уйти с последнего места в таблице и заработать место в плей-офф.

Я искренне верю, что мы можем выбраться со дна и пойти на повышение", - говорит он.