Вс, 24.11.2019
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Перед закрытием владельцы PNB banka успели взять для себя кредит

Очередь у филиала PNB Banka

ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

Новые акционеры неплатежеспособного PNB banka, которые публично заявляли о своем намерении инвестировать внушительные денежные средства в банк, перед его закрытием оформили для себя заем и не возвращают его, выяснила передача LTV de facto.

За полтора месяца до того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) решил закрыть PNB banka в Латвии, проживающий в Лондоне владелец банка Григорий Гусельников продал свои акции группе инвесторов во главе с уроженцем Египта Роджером Тамразом.

Тамраз работал в газовом, нефтяном и банковском секторах, а в 1990-х годах появлялся в прессе как противоречивый донор Демократической партии США.

После августовского решения ЕЦБ закрыть PNB banka, Тамраз заявил в интервью, что готов инвестировать в банк десятки миллионов евро, но попросил еще немного времени.

Однако, возможно, у инвесторов и вовсе не было свободных денег.

Об этом свидетельствует тот факт, что группа Тамраза заняла деньги у PNB banka и не возвращает их, и поэтому на них подал в суд администратор неплатежеспособности Виго Крастиньш. Судебные слушания назначены на сентябрь следующего года.

Крастиньш не раскрывает сумму кредита.

По неофициальной информации de facto, Тамраз и другие покупатели банка заняли около 500 000 евро.

Это небольшая сумма для инвесторов, которые смогли купить банк и якобы были готовы вложить в него огромные суммы денег.

Кредит мог быть предоставлен Тамразу для покупки акций компании Petrel Resources. У компании большие планы по добыче газа и нефти в Ираке и Гане. И в этот четверг группа Тамраза получила контрольный пакет акций Petrel Resources.

Тамраз и его союзники не ответили на запрос LTV о комментариях по займу в PNB banka.

Отмечается, что администратор только начал оценку кредитов, и если в банке раскроется много потерь, существует риск того, что фонд гарантийных вкладов, из которого выплачиваются деньги малым вкладчикам, может не вернуть всех денег. Пока что такая ситуация еще не наступила.

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