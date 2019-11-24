Перед закрытием владельцы PNB banka успели взять для себя кредит

За полтора месяца до того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) решил закрыть PNB banka в Латвии, проживающий в Лондоне владелец банка Григорий Гусельников продал свои акции группе инвесторов во главе с уроженцем Египта Роджером Тамразом.

Тамраз работал в газовом, нефтяном и банковском секторах, а в 1990-х годах появлялся в прессе как противоречивый донор Демократической партии США.

После августовского решения ЕЦБ закрыть PNB banka, Тамраз заявил в интервью, что готов инвестировать в банк десятки миллионов евро, но попросил еще немного времени.

Однако, возможно, у инвесторов и вовсе не было свободных денег.

Об этом свидетельствует тот факт, что группа Тамраза заняла деньги у PNB banka и не возвращает их, и поэтому на них подал в суд администратор неплатежеспособности Виго Крастиньш. Судебные слушания назначены на сентябрь следующего года.

Крастиньш не раскрывает сумму кредита.

По неофициальной информации de facto, Тамраз и другие покупатели банка заняли около 500 000 евро.

Это небольшая сумма для инвесторов, которые смогли купить банк и якобы были готовы вложить в него огромные суммы денег.

Кредит мог быть предоставлен Тамразу для покупки акций компании Petrel Resources. У компании большие планы по добыче газа и нефти в Ираке и Гане. И в этот четверг группа Тамраза получила контрольный пакет акций Petrel Resources.

Тамраз и его союзники не ответили на запрос LTV о комментариях по займу в PNB banka.