Перед закрытием владельцы PNB banka успели взять для себя кредит

Новые акционеры неплатежеспособного PNB banka, которые публично заявляли о своем намерении инвестировать внушительные денежные средства в банк, перед его закрытием оформили для себя заем и не возвращают его, выяснила передача LTV de facto.
За полтора месяца до того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) решил закрыть PNB banka в Латвии, проживающий в Лондоне владелец банка Григорий Гусельников продал свои акции группе инвесторов во главе с уроженцем Египта Роджером Тамразом.
Тамраз работал в газовом, нефтяном и банковском секторах, а в 1990-х годах появлялся в прессе как противоречивый донор Демократической партии США.
После августовского решения ЕЦБ закрыть PNB banka, Тамраз заявил в интервью, что готов инвестировать в банк десятки миллионов евро, но попросил еще немного времени.
Однако, возможно, у инвесторов и вовсе не было свободных денег.
Об этом свидетельствует тот факт, что группа Тамраза заняла деньги у PNB banka и не возвращает их, и поэтому на них подал в суд администратор неплатежеспособности Виго Крастиньш. Судебные слушания назначены на сентябрь следующего года.
Крастиньш не раскрывает сумму кредита.
По неофициальной информации de facto, Тамраз и другие покупатели банка заняли около 500 000 евро.
Это небольшая сумма для инвесторов, которые смогли купить банк и якобы были готовы вложить в него огромные суммы денег.
Кредит мог быть предоставлен Тамразу для покупки акций компании Petrel Resources. У компании большие планы по добыче газа и нефти в Ираке и Гане. И в этот четверг группа Тамраза получила контрольный пакет акций Petrel Resources.
Тамраз и его союзники не ответили на запрос LTV о комментариях по займу в PNB banka.
Отмечается, что администратор только начал оценку кредитов, и если в банке раскроется много потерь, существует риск того, что фонд гарантийных вкладов, из которого выплачиваются деньги малым вкладчикам, может не вернуть всех денег. Пока что такая ситуация еще не наступила.