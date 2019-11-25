У берегов Испании задержали "наркоподлодку" с тремя тоннами кокаина

Как проинформировали представители Гражданской гвардии Испании, кокаин, скорее всего, в Испанию транспортировался из Колумбии.

Подлодка найдена в море у порта Алдана. Экипаж 22-метровой лодки состоял из трех человек - двое из них были доставлены в полицию.

Оба задержанных - граждане Эквадора. В свою очередь третий находившийся на подлодке человек находится в розыске.

ФОТО: EPA/Scanpix

Испанские власти напали на след подлодки в ходе международной операции.

Контрабандисты наркотиков часто используют подводные лотки, чтобы доставить товар из Южной Америки в США - в этом году у берегов США задержаны два таких плавательных средства.

В свою очередь в Европе такие подлодки не особо распространены, так как их изготовление - дорогой и сложный процесс, который нужно провести в тайне.