Скорее всего, дополнительные средства на зарплаты медикам больше искать не будут

Скорее всего, поиск дополнительных средств на увеличение зарплат медиков в будущем году будет прекращен. Это следует из заявлений политиков после заседания совета по сотрудничеству коалиционных партий в понедельник.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что в январе министр здравоохранения Илзе Винькеле должна представить правительству новую модель зарплат медиков.
"Мы как правительство понимаем, что действительно важно найти возможности улучшить систему здравоохранения. Нас заботят интересы и пациентов, и врачей. Министр работает над системными улучшениями. Мы надеемся, что в январе появится ясность относительно будущей системы зарплат медиков", - сказал глава правительства.
Комментируя, закрыт ли вопрос о поиске дополнительных средств на зарплаты медиков в бюджете 2020 года, Кариньш заявил, что бюджет уже принят Сеймом, и правительство продолжает работу над бюджетом 2021 года.
Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце ("Для развития/За!") напомнил, что его партия предлагала решение - найти финансирование на зарплаты медиков за счет дефицита бюджета - но оно не получило поддержки коалиции. Министр напомнил также, что в 2020 году на зарплаты медиков дополнительно выделено 60 млн евро.