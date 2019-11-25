Скорее всего, дополнительные средства на зарплаты медикам больше искать не будут

"Мы как правительство понимаем, что действительно важно найти возможности улучшить систему здравоохранения. Нас заботят интересы и пациентов, и врачей. Министр работает над системными улучшениями. Мы надеемся, что в январе появится ясность относительно будущей системы зарплат медиков", - сказал глава правительства.

Комментируя, закрыт ли вопрос о поиске дополнительных средств на зарплаты медиков в бюджете 2020 года, Кариньш заявил, что бюджет уже принят Сеймом, и правительство продолжает работу над бюджетом 2021 года.

Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце ("Для развития/За!") напомнил, что его партия предлагала решение - найти финансирование на зарплаты медиков за счет дефицита бюджета - но оно не получило поддержки коалиции. Министр напомнил также, что в 2020 году на зарплаты медиков дополнительно выделено 60 млн евро.