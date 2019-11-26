СГД изъяла более 7 млн контрабандных сигарет из ОАЭ

Сотрудники управления налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) в сотрудничестве с таможенным управлением в ходе проверки морского контейнера из Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили 7,35 млн сигарет Marchal без акцизных марок, сообщили агентству LETA в СГД.
Сигареты были обнаружены в ноябре на пункте таможенного контроля в Рижском свободном порту, ущерб для бюджета мог составить около 0,5 млн евро.
Отправителем контейнера было предприятие в Объединенных Арабских Эмиратах, а получателем - российская компания.
В сопровождающих документах груз был представлен как изделия из керамики.
По факту нарушения управление налогово-таможенной полиции СГД начало уголовный процесс по 3-й части 190-й статьи Уголовного закона о контрабанде в крупном объеме.
В этом году СГД уже изъяла 60 млн контрабандных сигарет.