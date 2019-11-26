СГД изъяла более 7 млн контрабандных сигарет из ОАЭ

Сигареты были обнаружены в ноябре на пункте таможенного контроля в Рижском свободном порту, ущерб для бюджета мог составить около 0,5 млн евро.

Отправителем контейнера было предприятие в Объединенных Арабских Эмиратах, а получателем - российская компания.

В сопровождающих документах груз был представлен как изделия из керамики.

По факту нарушения управление налогово-таможенной полиции СГД начало уголовный процесс по 3-й части 190-й статьи Уголовного закона о контрабанде в крупном объеме.