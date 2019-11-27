Ср, 27.11.2019
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Не больше 8 кг, включая покупки в duty-free: строгие правила airBaltic возмутили многих

ФОТО: Pexels

В последнее время многие вылетающие авиакомпанией airBaltic столкнулись с неожиданными штрафами за превышение веса ручной клади - теперь сумки при себе должны не только соответствовать правилам по размеру, но и по весу (8кг) - авиакомпания начала их активно взвешивать и просить оплатить превышение, в том числе за покупки в зоне duty-free. 

Недовольны как покупатели, так и продавцы, но авиакомпания правила менять не планирует, сообщают LNT Ziņas. 

Авиакомпания airBaltic признает, что в последнее время начала более тщательно проверять вес ручной клади. И это означает, что многим после покупок в зоне duty-free приходится платить 60 евро за превышение по весу.

Причина в правилах авиакомпании - ручная кладь не должна превышать восемь кг, включая товары, приобретенный в так называемой безналоговой зоне. 

В социальных сетях поднялась волна недовольства такой политикой airBaltic, некоторые жалуются, что даже за превышение на 200 граммов авиакомпания применяет большой штраф в 60 евро.

Недоволен и глобальный оператор ATU Duty Free, у которого десять торговых точек в аэропорту "Рига" - по их словам, ощутимо, что пассажиры теперь закупаются меньше перед полетами airBaltic. 

"У нас были и такие клиенты, которые перед посадкой хотели вернуть купленный товар. К сожалению, последствия не только экономические, но и недовольство людей.

Во всех других странах, в которых мы работаем, покупки в безналоговой зоне вне ограничений ручной клади", - отмечает главный офис ATU Duty Free в Стамбуле.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В свою очередь представитель airBaltic Дидзис Рудманис подчеркивает, что в ближайшее время авиакомпания ничего менять не будет: "Правила багажа пересматривать не планируем".

Причина такой политики проста - в салоне самолета ограниченное место для ручной клади, поэтому пассажиров необходимо дисциплинировать. 

airBaltic также не планирует снижать штраф - 60 евро - за перевес, даже если он из-за товаров, купленных в аэропорту. 

"Это означает дополнительную нагрузку для сотрудников и иногда даже может задержать вылет, поэтому плата такая, чтобы действительно мотивировать пассажиров соблюдать правила", - отмечает представитель airBaltic.

Со своей стороны аэропорт "Рига" обращает внимание на то, что штрафа за перевес можно избежать, оставив купленный товар там же в аэропорту и забрав по возвращении. 

"Эта бесплатная услуга. Покупаете в магазине, и сразу там оставляете. Магазин позаботиться о том, чтобы покупка попала в хранилище багажа. Принимая во внимание эту ситуацию, магазины идут навстречу - если у вас при посадке обнаружится перевес, возвращайтесь с чеком в магазин и просите услугу shop-and-collect", - советует представитель аэропорта Лаура Карните. 

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