Не больше 8 кг, включая покупки в duty-free: строгие правила airBaltic возмутили многих

В последнее время многие вылетающие авиакомпанией airBaltic столкнулись с неожиданными штрафами за превышение веса ручной клади - теперь сумки при себе должны не только соответствовать правилам по размеру, но и по весу (8кг) - авиакомпания начала их активно взвешивать и просить оплатить превышение, в том числе за покупки в зоне duty-free.
Недовольны как покупатели, так и продавцы, но авиакомпания правила менять не планирует, сообщают LNT Ziņas.
Авиакомпания airBaltic признает, что в последнее время начала более тщательно проверять вес ручной клади. И это означает, что многим после покупок в зоне duty-free приходится платить 60 евро за превышение по весу.
Причина в правилах авиакомпании - ручная кладь не должна превышать восемь кг, включая товары, приобретенный в так называемой безналоговой зоне.
В социальных сетях поднялась волна недовольства такой политикой airBaltic, некоторые жалуются, что даже за превышение на 200 граммов авиакомпания применяет большой штраф в 60 евро.
Недоволен и глобальный оператор ATU Duty Free, у которого десять торговых точек в аэропорту "Рига" - по их словам, ощутимо, что пассажиры теперь закупаются меньше перед полетами airBaltic.
"У нас были и такие клиенты, которые перед посадкой хотели вернуть купленный товар. К сожалению, последствия не только экономические, но и недовольство людей.
Во всех других странах, в которых мы работаем, покупки в безналоговой зоне вне ограничений ручной клади", - отмечает главный офис ATU Duty Free в Стамбуле.
В свою очередь представитель airBaltic Дидзис Рудманис подчеркивает, что в ближайшее время авиакомпания ничего менять не будет: "Правила багажа пересматривать не планируем".
Причина такой политики проста - в салоне самолета ограниченное место для ручной клади, поэтому пассажиров необходимо дисциплинировать.
airBaltic также не планирует снижать штраф - 60 евро - за перевес, даже если он из-за товаров, купленных в аэропорту.
"Это означает дополнительную нагрузку для сотрудников и иногда даже может задержать вылет, поэтому плата такая, чтобы действительно мотивировать пассажиров соблюдать правила", - отмечает представитель airBaltic.
Со своей стороны аэропорт "Рига" обращает внимание на то, что штрафа за перевес можно избежать, оставив купленный товар там же в аэропорту и забрав по возвращении.
"Эта бесплатная услуга. Покупаете в магазине, и сразу там оставляете. Магазин позаботиться о том, чтобы покупка попала в хранилище багажа. Принимая во внимание эту ситуацию, магазины идут навстречу - если у вас при посадке обнаружится перевес, возвращайтесь с чеком в магазин и просите услугу shop-and-collect", - советует представитель аэропорта Лаура Карните.