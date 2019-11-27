Не больше 8 кг, включая покупки в duty-free: строгие правила airBaltic возмутили многих

Недовольны как покупатели, так и продавцы, но авиакомпания правила менять не планирует, сообщают LNT Ziņas.

Авиакомпания airBaltic признает, что в последнее время начала более тщательно проверять вес ручной клади. И это означает, что многим после покупок в зоне duty-free приходится платить 60 евро за превышение по весу.

Причина в правилах авиакомпании - ручная кладь не должна превышать восемь кг, включая товары, приобретенный в так называемой безналоговой зоне.

В социальных сетях поднялась волна недовольства такой политикой airBaltic, некоторые жалуются, что даже за превышение на 200 граммов авиакомпания применяет большой штраф в 60 евро.

Недоволен и глобальный оператор ATU Duty Free, у которого десять торговых точек в аэропорту "Рига" - по их словам, ощутимо, что пассажиры теперь закупаются меньше перед полетами airBaltic.

"У нас были и такие клиенты, которые перед посадкой хотели вернуть купленный товар. К сожалению, последствия не только экономические, но и недовольство людей.

Во всех других странах, в которых мы работаем, покупки в безналоговой зоне вне ограничений ручной клади", - отмечает главный офис ATU Duty Free в Стамбуле.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В свою очередь представитель airBaltic Дидзис Рудманис подчеркивает, что в ближайшее время авиакомпания ничего менять не будет: "Правила багажа пересматривать не планируем".

Причина такой политики проста - в салоне самолета ограниченное место для ручной клади, поэтому пассажиров необходимо дисциплинировать.

airBaltic также не планирует снижать штраф - 60 евро - за перевес, даже если он из-за товаров, купленных в аэропорту.

"Это означает дополнительную нагрузку для сотрудников и иногда даже может задержать вылет, поэтому плата такая, чтобы действительно мотивировать пассажиров соблюдать правила", - отмечает представитель airBaltic.

Со своей стороны аэропорт "Рига" обращает внимание на то, что штрафа за перевес можно избежать, оставив купленный товар там же в аэропорту и забрав по возвращении.