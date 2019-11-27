Акция протеста медиков не повлияет на работу "Скорой помощи"

НСЗ информирует, что в отдельных медицинских учреждениях завтра не будут предоставляться плановые услуги, например, прием у семейного врача, консультации у специалистов, процедуры в дневном стационаре.

Пациентам, у которых на завтра запланировано получение плановых услуг, рекомендуется связаться с регистратурой медицинского учреждения и уточнить, будет ли услуга предоставлена.

В Риге и других крупных городах Латвии финансируемая государством медицинская помощь будет оказываться дежурными врачами, которые будут консультировать по вопросам, входящим в компетенцию семейного врача. Плата за посещение дежурного врача составляет 1,42 евро.

Кроме того, советы медицинского характера в случае простых заболеваний можно будет круглосуточно получить, позвонив на консультативный телефон семейных врачей 66016001.

Опытные специалисты предоставят рекомендации в случае простуды, высокой температуры, боли в ушах или горле, диареи, боли в спине, обострения хронических заболеваний и др.

НСЗ рекомендует звонить по этому телефону также для получения консультаций относительно того, нужна ли больному срочная помощь или ее можно получить, обратившись к своему семейному врачу на следующий день.

В острых случаях помощь можно получить в приемных отделениях больниц. НСЗ напоминает, что оплачиваемая государством медицинская помощь в приемных отделениях больниц оказывается только в неотложных случаях.

Также в неотложных случаях, когда под угрозой находится жизнь человека, можно вызвать "скорую помощь" по телефону 113.

График работы дежурных врачей во время акции и информацию о других возможностях получения медицинской помощи можно найти на сайте НСЗ в разделе "Где получить медицинскую помощь?"

Как сообщалось ранее, в завтрашней акции, организованной Латвийским профсоюзом работников здравоохранения и социального ухода, которая пройдет в 11 часов у здания Сейма, примут участие около 2000 человек.