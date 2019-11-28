Пожар на улице Лачплеша в Риге локализован

Пожар начался между улицами Сколас и Кр.Валдемара. В связи с этим на упомянутом участке было временно закрыто движение.

По информации Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), в 18:38 был получен вызов на ул. Лачплеша, где произошел пожар. Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что в здании на площади в 20 квадратных метров горят предметы быта.

Еще до приезда VUGD из здания эвакуировались десять человек, и в 19:11 пожар был локализован