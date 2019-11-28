Чт, 28.11.2019
Но гендерная дисфория - это феномен не только Запада. Как показывают последние исследования, это также наблюдается в азиатских культурах, например, в Китае. Кеннет Закер, профессор Университета Торонто

Пожар на улице Лачплеша в Риге локализован
Дополнено

ФОТО: twitter.com/BreakingLv

Вечером в четверг на улице Лачплеша в Риге произошел пожар, сообщает агентство LETA.

Пожар начался между улицами Сколас и Кр.Валдемара. В связи с этим на упомянутом участке было временно закрыто движение.

По информации Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), в 18:38 был получен вызов на ул. Лачплеша, где произошел пожар. Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что в здании на площади в 20 квадратных метров горят предметы быта.

Еще до приезда VUGD из здания эвакуировались десять человек, и в 19:11 пожар был локализован

Читать также

Актуально

НАВЕРХ