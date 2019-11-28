Пожар на улице Лачплеша в Риге локализован
Вечером в четверг на улице Лачплеша в Риге произошел пожар, сообщает агентство LETA.
Пожар начался между улицами Сколас и Кр.Валдемара. В связи с этим на упомянутом участке было временно закрыто движение.
По информации Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), в 18:38 был получен вызов на ул. Лачплеша, где произошел пожар. Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что в здании на площади в 20 квадратных метров горят предметы быта.
Еще до приезда VUGD из здания эвакуировались десять человек, и в 19:11 пожар был локализован
Informējam, ka ir slēgta satiksme Lāčplēša ielas posmā starp Skolas un Krišjāņa Valdemāra ielām saistībā ar ugunsgrēku Lāčplēša ielā.— Valsts policija (@Valsts_policija) November 28, 2019
Lāčplēša ielā #Rīga #Latvija, pie Kaņepes kultūras centra darbojās ugunsdzēsēju ekipāžas. Var būt apgrūtināta satiksme.— BreakingLV (@breakinglv) November 28, 2019
📸 @jaaniic pic.twitter.com/Lz1WDjuMx1